МИЦИЋ ДВОЦИФРЕН У ТРИЈУМФУ ХАПОЕЛА: Париз пао у трилеру пред својом публиком

17.10.2025. 23:29 23:31
Дневник
Дневник
ТАНЈУГ
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Euroleague Basketball

Кошаркаши Хапоела из Тел Авива победили су у гостима Париз резултатом 89:88 у мечу петог кола Евролиге.

Најефикаснији у екипи Хапоела био је Данијел Отуру са 18 поена и девет скокова.

Српски кошаркаш Василије Мицић забележио је 12 поена, две асистенције и један скок за 19 минута у игри.

У редовима Париза истакао се Надир Хифи са 23 поена, док је Џастин Робинсон постигао 13.

Хапоел дели прво место са Панатинаикосом на табели Евролиге са четири победе и једним поразом, док је Париз на четвртој позицији са учинком 3-2.

Париз ће у следећем колу гостовати Партизану, док ће Хапоел играти против Монака.

Кошаркаши Виртуса победили су у гостима Асвел са 90:83.

Карсен Едвардс је са 36 поена био најефикаснији у тиму Виртуса, док је Глин Ватсон убацио 24 поена за Асвел.

Виртус се налази на 12. месту на табели са три победе и два пораза, док је Асвел на 18. позицији са учинком 1-4.

василије мицић кошарка евролига
ТАНЈУГ
ТАНЈУГ
Дневник
Дневник
