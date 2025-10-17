МИЦИЋ ДВОЦИФРЕН У ТРИЈУМФУ ХАПОЕЛА: Париз пао у трилеру пред својом публиком
Кошаркаши Хапоела из Тел Авива победили су у гостима Париз резултатом 89:88 у мечу петог кола Евролиге.
Најефикаснији у екипи Хапоела био је Данијел Отуру са 18 поена и девет скокова.
Српски кошаркаш Василије Мицић забележио је 12 поена, две асистенције и један скок за 19 минута у игри.
У редовима Париза истакао се Надир Хифи са 23 поена, док је Џастин Робинсон постигао 13.
Хапоел дели прво место са Панатинаикосом на табели Евролиге са четири победе и једним поразом, док је Париз на четвртој позицији са учинком 3-2.
Париз ће у следећем колу гостовати Партизану, док ће Хапоел играти против Монака.
Кошаркаши Виртуса победили су у гостима Асвел са 90:83.
Карсен Едвардс је са 36 поена био најефикаснији у тиму Виртуса, док је Глин Ватсон убацио 24 поена за Асвел.
Виртус се налази на 12. месту на табели са три победе и два пораза, док је Асвел на 18. позицији са учинком 1-4.