(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЦЕЛУ ТАКМИЦУ ПРЕСЕДЕО НА КЛУПИ, ДЕНВЕР ИЗГУБИО Ево због чега краљ кошарке није играо ни секунду
Кошаркаши Денвер Нагетса поражени су на гостовању актуелном шампиону НБА лиге Оклахоми са 94:91, а Никола Јокић преседео је меч на клупи, пошто је тренер Дејвид Аделман решио да шансу пружи другопозивцима.
Најбољи кошаркаш планете, након неколико сјајних партија уочи старта сезоне, добио је поштеду у утакмици против актуелног првака НБА лиге и једног од фаворита за шампионски прстен и у сезони која креће за пар дана.
The pump fake.
The step-through.
The touch.
Ballgame.
GAME-WINNING TRIPLE BY OUSMANE DIENG 🔥 🤯
🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨
Your Time Defines Your Greatness. https://t.co/LhlOV48yYs pic.twitter.com/hvMm5CZnvF
— NBA (@NBA) October 18, 2025
Осим њега, меч са клупе одгледао је и Џамал Мареј, који је по некој хијерархији други најважнији играч у тиму Денвера. Ван тима остао је и Ерон Гордон, а у њиховом одсуству најбоље су се показали Пејтон Вотсон са 15, односно Џулијан Стротер са 14 поена.
Оно што навијаче Денвера може да радује је чињеница да је Оклахома играла са најјачим саставом, предвођена МВП-јем НБА лиге Шејом Гилџесом-Александером. Канадски кошаркаш меч је завршио са 12 поена, а дуел је решен тројком Усмана Дијенга уз звук сирене.