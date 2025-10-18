light rain
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЦЕЛУ ТАКМИЦУ ПРЕСЕДЕО НА КЛУПИ, ДЕНВЕР ИЗГУБИО Ево због чега краљ кошарке  није играо ни секунду

18.10.2025. 09:17
Пише:
Дневник
s
Фото: youtube prinstcrin/ NBA

Кошаркаши Денвер Нагетса поражени су на гостовању актуелном шампиону НБА лиге Оклахоми са 94:91, а Никола Јокић преседео је меч на клупи, пошто је тренер Дејвид Аделман решио да шансу пружи другопозивцима.

Најбољи кошаркаш планете, након неколико сјајних партија уочи старта сезоне, добио је поштеду у утакмици против актуелног првака НБА лиге и једног од фаворита за шампионски прстен и у сезони која креће за пар дана. 

Осим њега, меч са клупе одгледао је и Џамал Мареј, који је по некој хијерархији други најважнији играч у тиму Денвера. Ван тима остао је и Ерон Гордон, а у њиховом одсуству најбоље су се показали Пејтон Вотсон са 15, односно Џулијан Стротер са 14 поена.

Оно што навијаче Денвера може да радује је чињеница да је Оклахома играла са најјачим саставом, предвођена МВП-јем НБА лиге Шејом Гилџесом-Александером. Канадски кошаркаш меч је завршио са 12 поена, а дуел је решен тројком Усмана Дијенга уз звук сирене. 

 

Информер

никола јокић Денвер Нагетс оклахома сити тандер
Спорт Кошарка
