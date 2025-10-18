СТАСАВАЊЕ ЗА ПРВИ ТИМ: Подмладак ОК Војводина почео нову сезону сa јасним циљем
Млађе селекције Одбојкашког клуба Војводина ушле су у нову сезону у измењеном саставу, као што је случај и са првим тимом новосадског великана.
Црвено-бели настављају са испуњавањем основног циља – стварањем играча за А састав, али фокус је и на што бољим резултатима у свим такмичењима.
– Ове године смо исто подмладили екипу, дошло је доста играча са стране, али то је наша неминовност, навикли смо на то. Имамо циљеве, постављене пре седам, осам година када сам преузео млађе категорије, а то је да једноставно правимо играче, радимо са децом и од тога нећемо одустајати – рекао је за „Дневник“ тренер млађих категорија Страхиња Козић.
Протеклог викенда је почела сениорска Друга лига – север и Војводина је са својим другим тимом, у ком играју јуниори и кадети, славила у Кикинди максималним резултатом 3:0.
– Припремамо се од половине августа, деца добро раде, расположена су. За викенд нам креће и јуниорско Првенство Војводине. Имамо и неколико кадетских репрезентативаца који ће се једном месечно окупљати на акцијама националног тима у Београду. Биће пуно утакмица и тешко је то све уклопити, али решавамо у ходу, као што смо и раније радили – објашњава Козић, који је селектор кадетске репрезентације Србије.
Прошле сезоне кадети и јуниори Војводине наставили су доминацију и узели су титуле државних првака у обе категорије.
– Јесте увек циљ да се одбране титуле, али сваке године је све теже. Некако је мени лично, а сигуран сам и људима у клубу, већа сатисфакција и свима је драже када имамо наше деце у сениорском, првом тиму. Лепо је побеђивати и бити први, лакше иду тренинзи, али наши су циљеви да што више деце из нашег погона буде у првом тиму. Имамо потенцијала и биће играча за сениорску екипу и у наредним годинама – поручио је Козић.
Добро се показали
Доста играча из млађих категорија прекомандовано је ове сезоне у А тим, али ће имати право и да играју за подмладак, када им се не поклапају утакмице. Они који су прешли код шефа стручног штаба првог тима Марка Наранчића добили су шансу у припремном периоду, у пријатељским утакмицама.
– Биће им потребно времена у првом тиму, јер је ипак то другачији начин рада. Сигурно да су се привикли после три месеца припрема. Чујем да су се добро показали и да све иде жељеним током – истакао је Страхиња Козић.