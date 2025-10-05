ОДБОЈКАШИМА ВОЈВОДИНЕ СТИГЛО ИСКУСНО ПОЈАЧАЊЕ: Повратак Марка Радосављевића
Марко Радосављевић поново је играч Одбојкашког клуба Војводина.
Искусни примач сервиса играо је претходне сезоне у црвено-белом дресу, а уговор му је истекао након завршетка такмичења. Сада је дошло до поновне сарадње и 30-годишњи Радосављевић и те како ће значити подмлађеној екипи Марка Наранчића.
– Пропустио сам прва два месеца припрема с Војводином, али сада сам ту, са већином момака из старе екипе и надам се успешном почетку сезоне – рекао је Радосављевић, рођен у Љигу.
У каријери је Марко играо у Новом Пазару, Спартаку из Суботице, те у Словенији, Дубаију, одакле се вратио у домаћу лигу и екипу Ниша, из које је стигао у Вошу, која се прошле сезоне борила за титулу. Нажалост, Радосављевића је тада повреда спутала да у финалу помогне саиграчима.
– Остао сам недоречен у плеј-офу и један од разлога зашто сам овде је да пробамо то да исправимо ове сезоне. Наравно, градићемо од почетка екипу и игру па се надамо најбољем до самог краја такмичења – поручио је Радосављевић.
Он се пре неколико дана прикључио црвено-белима, а одиграо је и пријатељску утакмицу против Јединства из Старе Пазове, коју је Воша добила 3:0, а након тога је одигран још један сет, који је, такође, припао Новосађанима.
– Момци су вредно радили током лета, сви су сазрели, напредовали, бољи су играчи него прошле године и озбиљни су професионалци. Нема везе што фале неки старији играчи, мислим да то неће бити недостатак и да ћемо имати подједнако добру сезону као прошлу. На екипу бих ставио само то као притисак да се свака утакмица одигра добро, а резултати ће доћи на основу тога – закључио је Марко Радосављевић.