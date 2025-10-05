overcast clouds
ОДБОЈКАШИМА ВОЈВОДИНЕ СТИГЛО ИСКУСНО ПОЈАЧАЊЕ: Повратак Марка Радосављевића

05.10.2025. 14:00 14:03
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Ф. Бакић

Марко Радосављевић поново је играч Одбојкашког клуба Војводина.

Искусни примач сервиса играо је претходне сезоне у црвено-белом дресу, а уговор му је истекао након завршетка такмичења. Сада је дошло до поновне сарадње и 30-годишњи Радосављевић и те како ће значити подмлађеној екипи Марка Наранчића. 

– Пропустио сам прва два месеца припрема с Војводином, али сада сам ту, са већином момака из старе екипе и надам се успешном почетку сезоне – рекао је Радосављевић, рођен у Љигу. 

У каријери је Марко играо у Новом Пазару, Спартаку из Суботице, те у Словенији, Дубаију, одакле се вратио у домаћу лигу и екипу Ниша, из које је стигао у Вошу, која се прошле сезоне борила за титулу. Нажалост, Радосављевића је тада повреда спутала да у финалу помогне саиграчима. 

– Остао сам недоречен у плеј-офу и један од разлога зашто сам овде је да пробамо то да исправимо ове сезоне. Наравно, градићемо од почетка екипу и игру па се надамо најбољем до самог краја такмичења – поручио је Радосављевић. 

Он се пре неколико дана прикључио црвено-белима, а одиграо је и пријатељску утакмицу против Јединства из Старе Пазове, коју је Воша добила 3:0, а након тога је одигран још један сет, који је, такође, припао Новосађанима. 

– Момци су вредно радили током лета, сви су сазрели, напредовали, бољи су играчи него прошле године и озбиљни су професионалци. Нема везе што фале неки старији играчи, мислим да то неће бити недостатак и да ћемо имати подједнако добру сезону као прошлу. На екипу бих ставио само то као притисак да се свака утакмица одигра добро, а резултати ће доћи на основу тога – закључио је Марко Радосављевић. 

Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
