overcast clouds
13°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА СЕ ОПРОСТИЛА ОД МИЛАНА МАНДАРИЋА: Хвала за све што си учинио за наш клуб и за спорт који волимо

05.10.2025. 15:45 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина огласио се поводом смрти Милана Мандарића.

Са дубоким жаљењем смо примили потресну вест да нас је напустио Милан Мандарић, бивши потпредседник ФК Војводина, истакнути фудбалски радник и човек који је свој живот посветио унапређењу и развоју фудбала широм света.

Током свог ангажмана у нашем клубу, Мандарић је унео нову енергију, визију и искуство стечено у највишим сферама европског и светског фудбала. Увек ће бити памћен као лидер са страшћу према фудбалу, као неко ко је желео да Војводину види у врху српског и европског фудбала.

ФК Војводина изражава најдубље саучешће породици Милана Мандарића, његовим пријатељима и сарадницима. Одлазак овакве личности представља велики губитак за цео фудбалски свет.

Хвала ти, Милане, за све што си учинио за наш клуб и за спорт који волимо.

Почивај у миру. 

ФК Војводина

фк војводина Милан Мандарић
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај