ВОЈВОДИНА СЕ ОПРОСТИЛА ОД МИЛАНА МАНДАРИЋА: Хвала за све што си учинио за наш клуб и за спорт који волимо
Фудбалски клуб Војводина огласио се поводом смрти Милана Мандарића.
Са дубоким жаљењем смо примили потресну вест да нас је напустио Милан Мандарић, бивши потпредседник ФК Војводина, истакнути фудбалски радник и човек који је свој живот посветио унапређењу и развоју фудбала широм света.
Током свог ангажмана у нашем клубу, Мандарић је унео нову енергију, визију и искуство стечено у највишим сферама европског и светског фудбала. Увек ће бити памћен као лидер са страшћу према фудбалу, као неко ко је желео да Војводину види у врху српског и европског фудбала.
ФК Војводина изражава најдубље саучешће породици Милана Мандарића, његовим пријатељима и сарадницима. Одлазак овакве личности представља велики губитак за цео фудбалски свет.
Хвала ти, Милане, за све што си учинио за наш клуб и за спорт који волимо.
Почивај у миру.
ФК Војводина