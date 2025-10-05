ОБРАДОВИЋ ПРЕД ПОЧЕТАК АБА ЛИГЕ: Крка заслужује поштовање, навијачи да дођу поводом 80 година клуба
Кошаркаши Партизана дочекаће у понедељак од 18 часова у Београдској арени екипу Крке у првом колу групе А АБА лиге.
– Почиње нова сезона АБА лиге, а Крка је екипа која заслужује сваки респект. Одрадили смо детаљан скаутинг и знамо да имају одлично организовану игру у нападу. У утакмицу улазимо са великим поштовањем, али нам је ово уједно и сјајна прилика да позовемо све наше навијаче да, поводом 80 година клуба, дођу у што већем броју и подрже екипу – рекао је Обрадовић, пренео је званични сајт клуба.
Кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски је изјавио да Крка има добру екипу.
– Променили су мало тим у односу на прошлу годину, тако да биће занимљива утакмица. Морамо да будемо спремни и да покушамо да победимо што је лакше могуће. Такође, позивам све навијаче да дођу сутра на утакмицу. Улаз је бесплатан поводом 80. рођендана Партизана, тако да се надам да ће доћи што више људи – истакао је Покушевски.