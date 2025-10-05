overcast clouds
ЗВЕЗДА ОСТАЛА БЕЗ ЕВРОКУПА: Победа над Монпељеом без значаја

05.10.2025. 14:14 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије/Танјуг
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/С. Сандић

Ватерполисти Црвене звезде нису успели да се пласирају у групну фазу Еврокупа, пошто су у Монпељеу освојили треће место у групи Б квалификација за ово такмичење.

Победа Црвене звезде против Монпељеа у трећем колу квалификација Еврокупа није имала велики значај. После утакмице између Вуљагменија и Трста коју су Грци добили после петераца било је јасно да Београђани не могу у групну фазу. 

Исход овог дуела је био довољан да Трст сигурно уђе по бодовима а Вуљагмени као један од три другопласирана клуба на основу гол разлике. И други резултат нису ишли на руку Црвеној звезди, а прошли су поред првопласираних тимова још Вуљагмени, Солник и Стеауа.

За утеху Црвена звезда је победила Монпеље 23:10 (5:0, 4:3, 5:2, 9:5). Промашен последњи напад за улазак у петерце са Трстом и нереализована последња акција за победу против Вуљагменија коштали су црвено-беле пласмана у групну фазу.

У првом мечу трећег кола групе Б, Вуљагмени је након бољег извођења петераца савладао Трст 23:22.

Црвена звезда је у првом колу поражена од Трста 12:11, а онда је у другом колу после петераца била боља од Вуљагменија 17:16.

Трст је освојио прво место у групи Б са седам бодова, док је Вуљагмени други са шест. Ова два тима су изборила пласман у групну фазу Еврокупа.

Црвена звезда је трећа на табели са пет бодова, док је Монпеље последњи без бодова.

Црвено-бели ће такмичење наставити у групној фази Купа конференције.

вк црвена звезда
Извор:
Ватерполо савез Србије/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
