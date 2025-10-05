overcast clouds
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ИГРАО ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ РИГЕ: Двоцифрен у поразу Денвера, Јовић пресликан с Мајамијем

05.10.2025. 13:45 13:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Tony Ding

Српски кошаркаши Никола Јокић и Никола Јовић играли су први пут након Европског првенства у Риги.

Последњи дуел Србија је одиграла 6. септембра, када је испала у осмини финала. 

Јокић и Јовић су изгубили у предсезонским утакмицама у НБА лиги. Јокићев Денвер је изгубио од Минесоте 126:116. 

Јокић провео је на терену нешто мање од 19 минута, а за то време забележио је 14 поена, пет скокова, две асистенције и једну украдену лопту, док је Ерон Гордон постигао 14 поена. За екипу Денвера дебитовао је литвански кошаркаш Јонас Валанчијунас.

Кошаркаши Денвера ће наредни меч одиграти за два дана против Торонта, док ће се Минесота у среду састати са Индијаном.

Јовић је са Мајамијем поражен од Орланда 126:118. Јовић је провео на терену нешто више од 12 минута, а за то време забележио је 10 поена, три скока, две асистенције и једну блокаду. У редовима Мајамија најбољи је био Тревор Килс са 12 поена, док је Ендрју Вигинс додао 11.

Кошаркаши Мајамија ће наредни меч одиграти за два дана против Милвокија, док ће се Орландо 11. октобра састати са Филаделфијом.

У осталим предсезонским мечевима, постигнути су следећи резултати: 

Денвер - Минесота 116:126

Бруклин - Хапоел Јерусалим 123:88

Њу Орлеанс - Мелбурн Финикс 127:92

Никола Јокић Никола Јовић нба
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
