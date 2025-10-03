БИВШИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ ИЗНЕНАДИО Богдановић важнији и од Јокића
Кошаркаш Игокее и некадашњи првотимац Партизана, али и репрезентативац Србије, Драган Милосављевић, испратио је неуспех "орлова" на Европском првенству.
Милосављевић је у разговору за Basketball Sphere и Basketball Sphere EN поручио да је повреда Богдана Богдановића била кључна.
- Није било лако посматрати са стране. Сви смо очекивали велики резултат с обзиром на то какав квалитет екипа има. Једноставно, сплет неких околности, што повреда, што болести, одсуство Богдана Богдановића… Уз дужно поштовање свима, сигурно најбитнији играч те екипе, лидер је репрезентације у последњим годинама и остали играчи уз њега осећају велику сигурност на терену - искрен је био капитен Игокее.
Све је јасно...
- Није битно какав учинак има, много је лакше играти са њим. Када се он повредио, пољуљала се хијерархија у екипи, а чуо сам и да су момци имали неке вирусе. Наравно, нема оправдања, у таквом ритму где се игра дан за даном, једна утакмица те елиминише није лако. Не бих се сложио са причом да нисмо земља кошарке. Шта је са ове последње две године када смо узимали медаљу били близу да узмемо злато… - закључио је Милосављевић.
В. М. П.