СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ О ВИНУ Обезбеђене лепе награде
Српска читаоница у Иригу и винарија „Мачков подрум“ расписују КОНКУРС за избор најлепше песме о вину, који ће трајати од 1. до 31. октобра 2025. године.
Услови конкурса:
Могу се доставити највише три песме на тему вина.
Песме не смеју бити претходно објављиване.
Дозвољено је слање песама на српском језику или на језицима других народа, уз обавезан превод на српски.
Радове треба доставити у 6 (шест) примерака у писаној форми.
Песме се шаљу под шифром, а у посебној коверти унутар исте коверте доставља се решење шифре са контакт подацима аутора.
Право учешћа имају сви грађани света.
Организатор задржава право коришћења награђене песме, уз навођење имена аутора.
У песмама није дозвољено помињање имена „Мачков подрум“ или речи „Мачак“.
Радове треба слати најкасније до 31. октобра 2025. на адресу:
Српска читаоница у Иригу
Рибарски трг 37
22406 Ириг
(са назнаком: „За Конкурс – ПЕСМА О ВИНУ“)
Награде:
Додељују се прва три места,
Награде обухватају: уникатну повељу, новчани износ и производе винарије „Мачков подрум“,
Песме које уђу у најужи избор биће објављене у посебном зборнику – сваке пете године трајања конкурса.
Проглашење победника биће уприличено на традиционалној манифестацији Мачков Дан младог португизера, која ће се одржати у Винској улици у Иригу, у суботу 15. новембра 2025. године.
За више информација: 022/461-275