ПОДГОРИЧАНИ У ГРАДСКОЈ КУЋИ Развој спорта и размена искустава за израду будућих стратешких докумената као тема разговора

02.10.2025.
Радни састанак представника Града Новог Сада и Града Подгорице, усмерен на унапређење институционалних капацитета у области спорта, кроз размену искустава, припрему за израду будућих стратешких докумената и усклађивање са савременим европским праксама одржан је у Градској кући.

Делегацију Града Новог Сада предводила је чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед. Са друге стране, у име Града Подгорице, састанку су присуствовали заменица градоначелника Нађа Љиљанић, секретар Секретаријата за спорт Дарко Никчевић и самостални саветник за спорт Нела Татар. На састанку су представљене добре праксе и планови Града Новог Сада у области развоја спорта, са посебним акцентом на промоцију концепта „спорт за све“, укључивање осетљивих друштвених група и развој спорта за особе са инвалидитетом. 

Посебна пажња посвећена је дигитализацији процеса у спорту, као и управљању спортском инфраструктуром, коришћењу фондова ЕУ и другим облицима међународне сарадње.

У оквиру теме дигитализације, присутнима се представила и делегација Рачунарског центра Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, која је у сарадњи са Управом за спорт и омладину Града Новог Сада развила иновативно софтверско решење. У краткој презентацији демонстрирано је функционисање система у пракси и његов потенцијал за примену у другим институционалним срединама. Разговори су, између осталог, били усмерени и на процес кандидатуре Града Новог Сада за титулу Европског града спорта, чиме се додатно потврђује стратешко опредељење града ка развоју савремене и инклузивне спортске политике.

Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед је том приликом изјавила да Нови Сад на челу са градоначеником Жарком Мићиним интензивно ради на развоју спортских програма који обухватају све категорије становништва – од деце и младих, преко рекреативаца, до особа са инвалидитетом.

-Дигитализација у спорту, као и коришћење међународних фондова, представљају кључне алате у нашем даљем развоју. Веома ценимо прилику да своја искуства поделимо са колегама из Подгорице, али и да чујемо њихове изазове и решења, јер само заједничким приступом можемо унапредити спорт у региону –рекла је Татјана Медвед.

Састанак представља значајан корак ка јачању међуградске и међународне сарадње у области спорта и отвара могућности за заједничке пројекте и иницијативе у будућности.

Нови Сад
