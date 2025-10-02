НОУ КАМП ЋЕ МОРАТИ ДА САЧЕКА: Барселона поново одложила повратак на свој стадион
Фудбалски клуб Барселона саопштио је да ће утакмицу трећег кола Лиге шампиона против Олимпијакоса, 21. октобра од 18.45 часова, одиграти на Олимпијском стадиону Луис Компани.
У саопштењу се наводи да клуб наставља да ради на добијању потребних административних дозвола за отварање реновираног стадиона Ноу Кампа у наредним данима.
– Барселона жели да се захвали својим члановима и навијачима на разумевању и подршци у тако сложеном и узбудљивом процесу као што је повратак на нови Ноу Камп – додаје се у саопштењу.
Почетком јула 2023. године почело је реновирање стадиона Барселоне. Током радова на Ноу Кампу, Барселона је домаће утакмице играла на Олимпијском стадиону.
Повратак на реновирани стадион Ноу Камп био је планиран за август ове године, али је рок више пута померан.