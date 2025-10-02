light rain
10°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОУ КАМП ЋЕ МОРАТИ ДА САЧЕКА: Барселона поново одложила повратак на свој стадион

02.10.2025. 17:58 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Joan Monfort

Фудбалски клуб Барселона саопштио је да ће утакмицу трећег кола Лиге шампиона против Олимпијакоса, 21. октобра од 18.45 часова, одиграти на Олимпијском стадиону Луис Компани.

У саопштењу се наводи да клуб наставља да ради на добијању потребних административних дозвола за отварање реновираног стадиона Ноу Кампа у наредним данима.

– Барселона жели да се захвали својим члановима и навијачима на разумевању и подршци у тако сложеном и узбудљивом процесу као што је повратак на нови Ноу Камп – додаје се у саопштењу.

Почетком јула 2023. године почело је реновирање стадиона Барселоне. Током радова на Ноу Кампу, Барселона је домаће утакмице играла на Олимпијском стадиону.

Повратак на реновирани стадион Ноу Камп био је планиран за август ове године, али је рок више пута померан.

фк барселона ноу камп фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПСЖ У 90. МИНУТУ СЛОМИО БАРСУ: Бравура Милинковића-Савића за спас Наполија, Јуве и Сити испустили победе
спорт

ПСЖ У 90. МИНУТУ СЛОМИО БАРСУ: Бравура Милинковића-Савића за спас Наполија, Јуве и Сити испустили победе

01.10.2025. 23:09 23:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Бранилац титуле у Барселони, Реал гостује Каирату
спорт

НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Бранилац титуле у Барселони, Реал гостује Каирату

29.09.2025. 13:27 13:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај