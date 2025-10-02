Бесплатни програми и радионице на бројним локацијама у граду! У понедељак почиње МАНИФЕСТАЦИЈА „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ Град позива родитеље и децу да се прикључе
Чланица Градског већа за социјалну заштиту, бригу о породици и деци и здравство Соња Радаковић присустовала је конференцији за новинаре поводом представљања програма Дечије недеље која ће бити одржана од 6. до 12. октобра у Новом Саду, под слоганом „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам и у бољи свет претварам“.
Она је тим поводом истакла да ће у оквиру овогодишње манифестације деца имати прилику да уживају у многим бесплатним културним, спортским и едукативним програмима и радионицама на бројним локацијама у граду.
Град Нови Сад дуги низ година са великом пажњом улаже у системску подршку деци и породицама, не само кроз унапређење услуга социјалне заштите, здравствене и предшколске заштите, већ и кроз подршку бројним програмима који подстичу дечије стваралаштво, развој и равноправност. Град 365 дана у години спроводи активности за унапређење положаја деце, од улагања у школе, вртиће, набавку уџбеника за ђаке прваке, награде најбољим ђацима, бесплатан боравак деце у вртићима ПУ „Радосно детињство“ и субвенције за боравак у приватним вртићима, до обезбеђивање летовања и других видова подршке за децу из социјално угрожених породица, као и обезбеђивању личних пратилица за децу са сметњама у развоју. Наставићемо да посвећено и предано бринемо о деци и породици, што потврђује и овогогодишњи будет за те намене који износи 2,1 милијарду динара. Средства за реализацију програма овогодишње манифестације обезбеђена су из буџета Града посредством Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном износу од 1,5 милиона динара, а организација манифестације је и ове године поверена Удружењу „Живот као инспирација“- рекла је Соња Радаковић и позвала децу и родитеље да се укључе у активности „Дечије недеље“.
На конферецији су присуствовали представница Удружења „Живот као инспирација“ и овогодишњи промотер „Дечије недеље“, ученик Музичке школе „Исидор Бајић“ Теодор Милановић који је најавио свечано отварање манифестације, предвиђено 6. октобра у Музичкој школи „Исидор Бајић“ с почетком у 18 часова.
Програм манифестације се може преузети са линка https://www.zivot-inspiracija.org.rs/project/decija-nedelja-2025