02.10.2025.
Нови Сад
ОДРЕЂЕНИ САСТАВИ ЗВЕЗДЕ И ПОРТА: Милојевић изненадио, Дуарте на клупи

02.10.2025. 20:25 20:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић саопштио је тим за меч против Порта у 2. колу Лиге Европе.

Од првог минута заиграће Немања Радоњић и Василије Костов, на клупи је остао Бруно Дуарте, а једини нападач је Марко Арнаутовић.

САСТАВИ

Звезда: Матеус - Сеол, Тебо, Вељковић, Тикнизјан - Елшник, Хандел - Радоњић, Костов, Иванић - Арнаутовић.

Порто: Коста - Фернандез, Беднарек, Прпић, Заиду - Мора, Еустакио, Розарио - Гомеш, Дениз, Аларкон.

Утакмица се игра од 21 сат.

Спорт Фудбал
