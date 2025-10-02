ОДРЕЂЕНИ САСТАВИ ЗВЕЗДЕ И ПОРТА: Милојевић изненадио, Дуарте на клупи
02.10.2025. 20:25 20:31
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић саопштио је тим за меч против Порта у 2. колу Лиге Европе.
Од првог минута заиграће Немања Радоњић и Василије Костов, на клупи је остао Бруно Дуарте, а једини нападач је Марко Арнаутовић.
САСТАВИ
Звезда: Матеус - Сеол, Тебо, Вељковић, Тикнизјан - Елшник, Хандел - Радоњић, Костов, Иванић - Арнаутовић.
Порто: Коста - Фернандез, Беднарек, Прпић, Заиду - Мора, Еустакио, Розарио - Гомеш, Дениз, Аларкон.
Утакмица се игра од 21 сат.