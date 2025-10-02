САДА И ЗВАНИЧНО Црвено-бели представили Мотејунаса: Помоћ у тренутку када смо десетковани
Литвански кошаркаш Донатас Мотејунас потписао је уговор са Црвеном звездом, саопштио је београдски клуб.
Како се наводи на сајту клуба, литвански центар ће у петак доћи у Београд, а након лекарских прегледа уговор између њега и Црвене звезде биће активиран.
– Током каријере одликовао га је изванредан шут за ту висину и мобилност. Нови центар Црвене звезде до сада је имао изванредну каријеру коју је почео у Жалгирису, наставио у Бенетону, а онда од 2011. године пуних осам сезона наступао је у НБА лиги за Хјустон, Њу Орлианс, Сан Антонио. Нашем тиму доноси велико искуство, квалитет и помоћ у тренуцима када је наш тим десеткован бројним повредама, укључујући и високе играче – саопштили су црвено-бели.
Литвански кошаркаш је од 2021. године био члан Монака, са којим је освојио две титуле првака Француске и један Куп.
Мотејунас је прошле сезоне у Евролиги просечно бележио 6,4 поена и 3,1 скок.
За Звезду тренутно због повреда не могу да играју Девонте Грејем, Ајзеа Кенан, Огњен Добрић, Урош Плавшић, Хасиел Риверо, као и већ дуже време одсутни Џоел Боломбој.
Кошаркаши Црвене звезде играју вечерас од 20.30 часова против Бајерна у Минхену, у другом колу Евролиге.