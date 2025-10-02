(ФОТО, ВИДЕО) ПАРТИЗАН СРУШИО АРМАНИ У ГРОТЛУ АРЕНЕ: Први тријумф црно-белих, Гудурић промашио шут за победу
Кошаркаши Партизана савладали су Милано 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16) у 2. колу Евролиге.
Утакмица је за црно-беле почела много боље него што је то био случај у првом колу. Иако одбрана није блистала, па су тако допуштене неке отворене тројке Заку Ледеју и Шавону Шилдсу, на другој страни је одлично започео меч Стерлинг Браун, који је постигао 11 поена у првој деоници.
Након нешто бржих уводних пет минута, игра је успорила, што је одговарало Партизану, али су у финишу деонице поново попустили дефанзивно, а Армони Брукс је то казнио са две тројке, да би Дуејн Вашингтон, после уводна два промашаја, у последњем нападу изнудио прекршај, а онда био прецизан само једном за 21:19, што је био коначан резултат првих 10 минута.
Након што је Вашингтон постигао последње поене у првој, постигао је и прву тројку у другој четвртини, а онда је још једном себи успео да искреира шут и погодак. Одмах је било уочљиво да ће Партизан заиграти много бољу одбрану него што је то био случај против Дубаија, али у другој четвртини су у неким тренуцима били превише агресивни, па су након само четири минута испунили бонус.
Ритам је много пао у другој четвртини. Што лошим избором шута кошаркаша оба тима, што нешто бољим одбранама. Када је Милано запретио и стигао на 30:29, указао се Карлик Џонс. Црно-бели су наставили са играњем врхунске одбране и до краја првог полувремена, највише захваљујући репрезентативцу Јужног Судана, успели су да направе серију 15:2, да би на велики одмор отишли са 45:33.
Иако је Партизан у једном тренутку водио и 20 разлике уследила је неизвесна завршница, али су црно-бели славили, а на крају је Марко Гудурић уз звук сирене промашио шут за победу гостију.