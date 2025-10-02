light rain
ЛИЦЕ УМЕТНИКА ОВОГ ПЕТКА Нека вас инспирише креативност фотографкиње Катарине Брет!

02.10.2025. 14:57 15:00
фото
Фото: „Где те срце вуче” Катарина Брет

У оквиру програма „Лице уметника”, гошћа Читаонице Градске библиотеке (Дунавска 1) у петак, 3. октобра, од 19 часова је Катарина Брет, фотографкиња која се бави концептуалном, аутопортретном и надреалном фотографијом.

До сада је учествовала на више групних изложби, а имала је и неколико самосталних у уметничким галеријама и музејима.

Освојила је трећу награду на 45. изложби Војвођанске омладинске фотографије. Дизајнира и насловне стране књига.

Разговор са Катарином водиће Сузана Рудић, ауторка програма Лице уметника.

