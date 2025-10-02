ОД ДВА КРЕВЕТА ДО САВРЕМЕНЕ УСТАНОВЕ Почиње обнова суботичке болнице вредна 6,6 милијарди
Реконструкција највеће здравствене установе у Суботици требало би да почне ове или следеће године, а зависиће од прилива средстава у буџет.
Директор Опште болнице Суботица др Саша Џелебџић најављује да ће радови ићи по етапама како би пацијенти и даље били збринути.
Од болнице са два кревета до модерне здравствене установе. Суботичка болница прославила је 184 године постојања. Ова установа, која постоји готово два века, данас је пред великом реконструкцијом која би требало да донесе савремене услове лечења за пацијенте са севера Србије.
Општа болница Суботица, која годишње збрине огроман број пацијената, коначно би могла да добије заслужену обнову. Према речима директора др Саше Џелебџића, вредност инвестиције за прву фазу реконструкције објеката А и Б требало би да износи око 6,6 милијарди динара са ПДВ-ом.
„Реконструкција, када крене, биће по етапама грађена. Тако да, у исто време, док се буде етажа једна радила, у другим деловима болнице ће морати да се спроводи медицинска нега“, објашњава Џелебџић, додајући да ће све бити координисано са Министарством здравља, Покрајинским секретаријатом и другим локалним установама.
Покрајински секретар за здравство др Милан Попов потврђује да Покрајинска влада издваја средства за помоћ Општој болници Суботица, наглашавајући њен значај.
„Општа болница Суботица је на улазу у нашу земљу. Велик број људи је у пролазу. Велик број случајева траума се ту збринава“, истиче Попов.
Кардиологија на високом нивоу
Посебан акценат стављен је на развој кардиологије.
„Форсира се кардиолошки аспект лечења пацијената. Како се сад у жаргону каже, тихи убица, кардиолошки, све те болести које су у тренду. Општа болница Суботица успешно решава све те ситуације“, каже Попов.
Средства су већ обезбеђена за још једну ангиосалу која се тренутно ради, а у плану је и развој кардиохирургије.
„У будућности ће вероватно једног дана доћи и хирургија да буде актуелна кардиохирургија овде“, најављује покрајински секретар.
Када је у питању недостатак лекара-специјалиста, о чему грађани често говоре, директор Џелебџић објашњава да је то глобални проблем.
„Високо стручно особље, било да су инжењери, лекари, било да су у питању неке друге, чак и средњи стручни кадар, постоји одлив становништва према иностранству. Тако и код нас“, каже он.
Међутим, постоји и светла тачка. Болница тренутно има 63 специјалиста и 11 клиничких лекара.
„То значи да сви они који су отишли, за неких 4 до 5 година, се враћају у нашу установу. То је за 4-5 година нових 74 специјалиста“, оптимистичан је Џелебџић.
Недавно су канцеларијски простори болнице били мета лопова, али починиоци још увек нису пронађени.
„Направљена је штета. Не знам коме је то пало на памет и зашто би то радио“, каже Џелебџић, најављујући да ће, када крене реконструкција, ангажовати специјалну фирму за обезбеђење.
„Имамо 7,1 хектара земљишта, 35 хиљада квадрата је практично немогуће обезбедити. Старе су ове ограде, доступне су преласку“, објашњава он.
Током последње деценије болница је добила више од милијарду динара за модернизацију и опремање, а очекује се да ће нова реконструкција значајно унапредити квалитет здравствене заштите.
С. Иршевић