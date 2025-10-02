ФИНАЛЕ КУПА ГФС ВРШАЦ У ЗНАКУ ФУДБАЛЕРА ИЗ УЉМЕ Милан Попов блистао
У финалу Купа, фудбалери Партизана из Уљме остварили су убедљиву победу против тима Полета из Избишта и освојили победнички пехар ГФС Вршца.
Победник је решен већ у првом полувремену, када су фудбалери Партизана постигли пет голова у мрежу одличног голмана Далибора Бељина (41), најстаријег играча на терену. У другом полувремену, боља и спремнија екипа Уљмана наставила је са добром игром, а стрелци су поново били двоструки стрелац Милан Попов и Ненад Ивљанин. Капитену победничке екипе, Ивану Јездимировићу, пехар за освојени Куп на територији Вршца уручио је председник ГФС Вршац, Стеван Королија.
Б. Стојковски
Партизан (У) – Полет (И) 8:1 (5:1)
ВРШАЦ: Градски стадион Вршац, вештачка трава. Гледалаца: 100. Судија: Никола Томаш (Вршац). Стрелци: М. Попов у 13, 66. и 86. минуту, Н. Ивљанин у 19. и 48, С. Ивљанин у 24, Ранимиров у 36, В. Живојнов у 41. за Партизан; Пантовић у 39. минуту за Полет.
ПАРТИЗАН (У): Вујичић – 7, С. Попов – 7 (Оморац – 7), Јездимировић – 7,5, С. Ивљанин – 7 (Б. Бранков – 7), Бану – 7,5, Н. Ивљанин – 8, Јовановић – 7 (Мирков – 7), Ранимиров – 7,5 (М. Бранков – 7), Д. Живојнов – 7 (Жула – 7), В. Живојнов – 7,5, М. Попов – 8.
ПОЛЕТ (И): Бељин – 7, Печеничић – 5 (Дубичанин – 5), Пантовић – 6 (Радак – 5,5), Николић – 5 (Душанов – 5), Ђорђевић – 5 (Петровић – 5), Вучковић – 5,5, Пешић – 5 (Миросављев – 5), Марковић – 5,5, Ивановић – 5,5, Балан – 5,5.