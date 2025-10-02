light rain
ИЗ БЕЧА У НОВИ САД - ИДЕЈЕ ЗА ЗЕЛЕНЕ ГРАДОВЕ Вања Петковић: Нови Сад има потенцијал да буде град по мери човека

02.10.2025. 13:29 13:35
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Чланица Градског већа за eкологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић боравила је у Бечу од 30. септембра до 2. октобра у студијској посети у оквиру програма „Јачање одрживог и отпорног урбаног развоја у Србији“, који организује Светска банка уз подршку Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO).

- Беч нам је показао колико су добро планирани јавни простори и зелена инфраструктура важни за квалитет живота. Управо то искуство можемо применити у Новом Саду, који је већ на том путу. У Новом Саду већ реализујемо важне пројекте, као што је ревитализација индустријског наслеђа у Кинеској четврти, која од некадашње индустријске зоне постаје простор савремених културних садржаја, као и развој бициклистичких стаза ка Ченеју, Футогу и Бегечу. Поред тога, дигитална платформа „Твој град“ омогућава грађанима да активно учествују у креирању градских политика, нарочито када је реч о уређењу зелених површина и јавних простора. Посебно бих истакла ревитализацију Алмашког краја, која комбинује очување културног наслеђа са модерним приступима уређења јавног простора, баш по узору на оно што смо имали прилику да видимо у историјским квартовима Беча. Нови Сад има потенцијал да буде град по мери човека, и на том путу, искуства попут овог из Беча су нам изузетно драгоцена -истакла је Вања Петковић. 

На радионицама, панелима и теренским посетама Петковић се упознала са иновативним приступима урбаном развоју од преуређења јавних тргова и интегрисане мобилности, до климатски отпорних улица и одрживих стамбених политика. 

Програм „Јачање одрживог и отпорног урбаног развоја у Србији“ реализује Светска банка у партнерству са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарством заштите животне средине.

град нови сад
Нови Сад
