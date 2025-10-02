broken clouds
ПРОМОЦИЈА ДЕЧЈЕ КЊИГЕ У СУБОТИЦИ Кроз песме и бајке деци се шаљу афирмативне поруке

02.10.2025. 12:02 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / С. Иршевић
комбо
Фото: Дневник

Фондација Светозар Милетић, огранак Суботица, организује 3.октобра 2025.године, промоцију дечје књиге аутора Дејана Лисице, која ће се одржати у дечјој играоници Лавиринт од 16 до 17часова.

Према речима Љубице Бертовић из подружнице Суботица „Светозар Милетић“, ова књига је посебна из неколико аспеката.

-Књига окупља песме и бајке и настала је као жеља аутора да представи своју децу, Ану и Алексеја, као и њихове другаре из различитих узраста. Кроз песме и бајке шаљу се афирмативне поруке деци -објаснила је Бертовић.

Посебно је истакла да је аутор одлучио да део прихода од продаје књиге буде намењен у хуманитарне сврхе, што фондација у потпуности подржава.

Промоција ће бити другачија од оних на које смо навикли. С обзиром да се ради о деци која су циљна група, промоција ће бити апсолутно прилагођена њима и биће интерактивног типа - нагласила је Бертовић.

Током промоције, аутор ће читати своје песме и бајке, разговарати са децом о њима, а програм ће бити подржан анимацијом деце. Бертовић је захвалила играоници Лавиринт која је подржала њихову идеју и уступила простор за промоцију.

-Промоција ће бити интересантна не само деци, већ и родитељима, па позивамо све родитеље да доведу своју децу - поручила је представница фондације.

Детаљније информације о локацији налазе се на друштвеним мрежама Фондације Светозар Милетић и играонице Лавиринт.

Извор:
Дневник / С. Иршевић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
