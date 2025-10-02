МИСИЈА УСПЕЛА Кошаркаши прикупили храну за Народну кухињу
02.10.2025. 11:21 11:30
Коментари (0)
Хуманитарне утакмице у организацији Кошаркашког клуба „Тим систем Стражилово“, одржане у суботу у Дворској башти, испуниле су очекивања.
Према информацијама из Црвеног крста, захваљујући организатору племените акције, прикупљена је значајна количина конзервиране хране за кориснике Народне кухиње у Сремским Карловцима.
На свом ФБ профилу, Црвени крст је исказао захвалност тренерима и покретачима Немањи и Маји, као и свим учесницима, донаторима и пријатељима који су се одазвали позиву и показали колико спорт и солидарност иду руку под руку.