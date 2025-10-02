ШЕСТ ХЕКТАРА ЧИСТЕ ЗАБАВЕ Зимске празнике проведите у Аква-парку у Инђији ЕВО КАД ЋЕ БИТИ ОТВОРЕНЕ “ПАНОНСКЕ ТЕРМЕ“
ИНЂИЈА: Затворени базени аква-парка „Панонске терме” у Инђији почеће да раде до Нове године, а остатак комплекса биће у функцији до почетка следеће летње сезоне, казао је за „Дневник” председник општине Инђија Марко Гашић.
- Велики је значај ове инвестиције за развој целе општине. Очекујемо долазак већег броја туриста. Ово није само забава у аква-парку, већ и запошљавање нових радника, као и употпуњавање комплекса бројним спортским садржајима – казао је Гашић.
Почетком прошле године постављен је камен темељац за изградњу аква парка у Инђији. У јуну 2024. године потврђено је присуство термалне воде на дубини од 1.100 метара, температуре 62 степена, што је био кључни корак за даљи развој пројекта. Овај природни ресурс омогућиће коришћење базена током целе године, додатно повећавајући атрактивност комплекса.
Аква парк се гради у непосредној близини познатог аутлет центра у Инђији. Комплекс базена са хотелом простираће се на површини од шест хектара, а вредност инвестиције је 12 милиона евра. Компанија „Вода Синђелић ждрело”, која је и власник аква-парка, бави се туризмом скоро две деценије. У Србији су власници четири аква центра.
Биће и вештачких таласа
Како је раније саопштено базени ће бити доступни како гостима хотела тако и дневним посетиоцима, а капацитет је планиран за око 1.000 дневних посетилаца.
Спољни базени укључују базен за релаксацију, релакс базен са топлом водом и приступом из затвореног базена као и два ђакузи базена. Затворени базени обухватају базен за пливање, релакс базен, дечји базен, базен за забаву са вештачким таласима, базен са тобоганима и ђакузи базен.
За „Панонске терме” планиран је објекат од 16.000 квадратних метара, и биће изграђена три затворена и три отворена базена, пратећи садржаји, ресторани, конгресне сале, играонице, теретане и реч је о првој фази изградње аква-парка. У првој фази ће у хотелу бити запослено 150 радника. Друга фаза инвестирања подразумеваће још затворених и отворених базена, као и додатно проширење смештајних капацитета.
У Инђији је било неколико покушаја изградње аква-парка, али до сада безуспешно. Још 2004. године су вођени разговори о изградњи тада модерног бањског компекса, у који је у то време било потребно уложити око 45 милиона евра. Планирано је да се оснује заједничко предузеће „Терме Инђија”, у којем би српска страна имала 10 одсто учешћа.
Инвеститор пројекта требало је да буду словеначка бања „Терме Олимија” и Општина Инђија. Као рок за изградњу наведен је две и по године, а план је био да се 2007. године заврши термални део будућег бањског комплекса.
До реализације пројекта никада није дошло. Потом је током 2015. године најављивана градња комплекса и то по узору на оне у Уједињеним Арапским Емиратима, а пројекат је процењен на 40 милиона евра. Аква--парк је требало да буде изграђен поред садашњег тржног центра у Инђији.
Пројекат „У срцу Војводине – сликом и словима кроз Инђију“ реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општине Инђија. Ставови изнети у подржананом медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.