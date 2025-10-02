НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ 2025. – ТРАДИЦИЈА, ИМПРОВИЗАЦИЈА И РИТАМ ГРАДА Највећа џез имена света стижу у Нови Сад
Вишеструка добитница Греми награде Dee Dee Bridgewater, легендарни Bill Evans, затим један од највећих виртуоза џез гитаре на свету Bireli Lagrene, једна од најистакнутијих фигура савременог латино џеза Marialy Pacheco, као и један од најиновативнијих музичара своје генерације Aydin Esen, заједно са једним од најстаријих оркестара на свету - Биг бендом РТВ Словенија стижу у Нови Сад на овогодишње издање Новосадског џез фестивала, који се одржава 27. годину заредом од 10. до 12. октобра на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, у продукцији Културног центра Новог Сада.
У граду који је своју славу стекао на европској културној мапи као Европска престоница културе, Омладинска престоница Европе и члан УНЕСКО мреже креативних градова, Новосадски џез фестивал заузима посебно место. Он не само да окупља врхунске уметнике и љубитеље музике, већ и обликује културни идентитет Новог Сада. Како се приближава 30 година од његовог оснивања, ова година доноси нову прекретницу и означава почетак припрема за велики јубилеј. Управо зато, овогодишње издање нуди незаборавно искуство и потврђује амбицију фестивала да постане један од препознатљивих брендова културе града.
Dee Dee Bridgewater – уметница која је обележила читаве епохе џез музике
Једна од највећих џез вокалисткиња данашњице Dee Dee Bridgewater наступиће 12. октобра са својим квартетом WeExist!. Њена каријера траје дуже од четири деценије и обухвата и Греми и Тони награде, као и наступе у легендарним биг бендовима и на престижним сценама света.
Са три освојене Греми награде, међу којима и за албум “To BillieWith Love From DeeDee”, она је уметница која је обележила читаве епохе џез музике. Њен снажан и препознатљив вокал донео је освежење у интерпретацији класика, док њена храброст у музичком изразу поставља нова мерила у вокалном џезу.
Bridgewater је сарађивала са великанима као што су Sonny Rollins, Dexter Gordon i Dizzy Gillespie, али и остварила запажене улоге на Бродвеју, укључујући и мјузикл TheWiz за који је освојила награду Тони. Њено појављивање на Новосадском џез фестивалу биће прави музички празник за све љубитеље џеза.
Биг бенд РТВ Словенија – традиција од 1945. године
Фестивал ће 10. октобра од 20 часова отворити Биг бенд РТВ Словенија, оркестар основан 1945. године, који је један од најстаријих ансамбала свог типа у свету. Оснивач оркестра био је Бојан Адамич, а током шездесетих и седамдесетих година, под вођством Јоже Прившека, оркестар је стекао међународну репутацију.
Биг бенд је током своје историје сарађивао са легендама попут ClarkaTerryja, TootsaThielemanasa, Mikea Sterna, Kurta Ellinga i PattiAustin, док су из његових редова потекли најистакнутији солисти словеначке џез сцене. Данас, оркестар предводи Матјаж Микулетич и окупља младе, школоване музичаре који одржавају традицију али и доносе нову енергију.
Bireli Lagrene – виртоуз гитаре
Један од најцењенијих гитариста данашњице Bireli Lagrene наступиће 10. октобра у 22 часа. Његово стваралаштво обухвата широк спектар од џипси свинга и традиционалног џеза, до фузије и модерних импровизација.
Рођен у ромској музичкој породици у Француској, инспирисан је радом ДјангоРеинхардта, а већ као тинејџер привукао је пажњу публике и критике. Сарадње са великанима попут Johna M cLaughlina, Paca de Lucije i Stanleyja Clarkea учврстиле су његову репутацију уметника светског ранга.
Добитник је бројних признања, међу којима и Дјангод’Ор награде и одликовања француске владе за допринос уметности. Његов концерт у Новом Саду биће прилика да публика ужива у узбудљивој и виртоузној интерпретацији џеза.
Marialy Pacheco тrio – латино енергија
Кубанска пијанисткиња Marialy Pacheco, једна од водећих фигура савременог латино џеза, представиће се новосадској публици 11. октобра од 20 часова са својим пројектом RELOAD.
Са басистом Juanom Camilom Villom и бубњаром Miguelom Altamarom, Pacheco гради музику која спаја аутентичне латино корене са савременим џез изразом. Њихов звук одликује снажна ритмичка пулсација и оригиналан приступ импровизацији, што је учинило овај трио препознатљивим на светским фестивалима.
Bill Evans – Vans band All stars Special Edition
Легендарни саксофониста Bill Evans окупио је састав Vans band All stars Special Edition који ће премијерно наступити у Србији 11. октобра од 22 часа. Еванс је већ више од 35 година активан на светској сцени и иза себе има 27 соло албума и две Греми номинације.
Састав чине врхунски музичари Dave Weckl, један од највећих бубњара данашњице, пијаниста из Лос Анђелеса са богатом каријером Steve Weingart и Jimmy Earl, басиста светске репутације који се на европској сцени појављује први пут након две деценије. Њихов наступ обећава спектакуларно музичко искуство и биће једно од највећих изненађења фестивала.
Aydin Esen trio – иновација и импровизација
Последње фестивалско вече обележиће наступ Aydina Esena, пијанисте и композитора из Турске, који је школован на Berklee College of Music i New England Conservatory. Есен је уметник који спаја џез, класичну музику и електронику, стварајући јединствен музички израз.
На сцени ће му се придружити Tommy Campbell, светски познати бубњар, и Jonas Hellborg, басиста и бивши члан Mahavishnu Orchestra. Њихов трио је права фузија различитих музичких традиција и стилова, а њихов наступ у Новом Саду биће посебно искуство импровизације и музичког истраживања.
Фестивал као културни идентитет града
Новосадски џез фестивал већ готово три деценије обликује културну сцену града. Он није само музички догађај, већ и простор сусрета култура, генерација и идеја. Као део културног идентитета Новог Сада, фестивал доприноси његовој међународној препознатљивости и потврђује статус града, као једне од најважнијих тачака европске културне мапе.
У сусрет обележавању 30 година постојања, овогодишње издање носи симболику припреме за јубилеј, али и жељу да се учврсти традиција и обезбеди будућност фестивала.
Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак 16 дана пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Своје улазнице можете обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.