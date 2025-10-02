(ВИДЕО, ФОТО) ВАРАДИНСКИ МОСТ ОД ДАНАС ЗАТВОРЕН ЗА САОБРАЋАЈ Мењају се линије градског превоза, ово су алтернативе ЕВО И ДО КАДА
Због радова на поправци коловозне конструкције на Булевару Михајла Пупина, на прилазу Варадинском мосту са новосадске стране, од данас, 2. октобра, па све до 15. октобра, мост ће бити затворен за моторни саобраћај у оба смера.
Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, како би се обезбедили бољи услови за безбеднији и ефикаснији саобраћај, саопштено је из Градске управе.
Из Града апелују на све учеснике у саобраћају да буду стрпљиви, да поштују привремену сигнализацију и да, у периоду трајања радова, користе алтернативне правце.
Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава грађане о изменама траса на аутобуским линијама у граду.
Привремена измена линија ЈГСП
ЈГСП „Нови Сад“ обавештава путнике да ће од 02. до 15. октобра привремено бити измењене трасе линија број 3, 3a, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64, 69 и Железничка станица Петроварадин – Центар.
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због затварања Варадинског моста услед реконструкције коловоза на Булевару Михајла Пупина, аутобуски саобраћај одвијаће се на следећи начин:
Линије 3, 3a, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64 и Железничка станица Петроварадин – Центар
Смер из Новог Сада
Са Булевара Михајла Пупина аутобуси ће скретати десно на Трг незнаног јунака, продужавати Београдским кејом, скретати лево у Марка Миљанова, настављати Венизелисовом улицом, затим саобраћати преко друмско-железничког моста и Рељковићевом улицом до Прерадовићеве улице и даље саобраћати редовним трасама кретања.
Смер из Петроварадина
Од раскрснице Прерадовићева/Рељковићева аутобуси ће саобраћати Рељковићевом улицом, затим преко друмско-железничког моста и Венизелисовом улицом до Београдског кеја, настављати Тргом незнаногог јунака до Булевара Михајла Пупина и даље саобраћати редовним трасама кретања.
На измењеном делу трасе користиће се привремена стајалишта у Рељковићевој улици испред КБР. 39 и 42а, те у прерадовићевој улици наспрам КБР. 47 (осим аутобуса на ванредним поласцима Железничка станица Петроварадин – Центар).
Линија 69
Смер из Новог Сада
Са Булевара Михајла Пупина аутобуси ће скретати десно на Трг незнаног јунака, настављати Београдским кејом, скретати лево у Марка Миљанова, затим саобраћати Венизелисовом улицом и преко друмско-железничког моста до Рељковићеве и потом до Прерадовићеве улице, скретати десно у Прерадовићеву улицу, лево у Улицу Дунавске дивизије и даље саобраћати редовном трасом кретања.
Смер из Петроварадина
На раскрсници Дунавске дивизије/Прерадовићева аутобуси ће скретати десно у Прерадовићеву, лево у Рељковићеву улицу, настављати преко друмско-железничког моста, потом Венизелисовом улицом до Београдског кеја и Трга незнанога јунака до Булевара Михајла Пупина, одакле ће саобраћати редовним трасама кретања.
На измењеном делу трасе користиће се привремена стајалишта у Рељковићевој улици испред КБР. 39 и 42а, те два привремена стајалишта у Улици Дунавске дивизије-Прерадовићева (оба смера).