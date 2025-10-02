broken clouds
ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРА СРЂАНА ГРАОВЦА „Окупација Србије и планови Централних сила”

Srđan Graovac
Фото: Screenshot Youtube / KCNS

Предавање историчара Срђана Граовца на тему „Окупација Србије и планови Централних сила”, које је одржао 1. 10. 2025. можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.

На самом почетку излагања, Граовац је говорио о значају Првог светског рата за судбину целокупног српског народа наглашавајући да су у том периоду многи важни догађаји, попут окупације Србије 1915–1918. године, остали у сенци великих бојева (Цер, Колубара, Кајмакчалан,..) по којима се тај ратни период урезао у колективну свест српског народа.

Фокус свог излагања Граовац је ставио на политичке планове Централних сила, Аустроугарске, Бугарске и Немачке, за Србију током окупације. Упоредо је анализирао карактер окупационих управа (Аустроугарске и Бугарске) и последице које је српски народ у том периоду претрпео. На самом крају, Граовац је подвукао да су управо ти планови Централних сила, који су подразумевали бугаризацију и денационализацију српског народа, били најбољи показатељ колико су борба и извојевана победа у Првом светском рарту биле есенцијално важне за голи опстанак српског народа.

