ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРА СРЂАНА ГРАОВЦА „Окупација Србије и планови Централних сила”
Предавање историчара Срђана Граовца на тему „Окупација Србије и планови Централних сила”, које је одржао 1. 10. 2025. можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.
На самом почетку излагања, Граовац је говорио о значају Првог светског рата за судбину целокупног српског народа наглашавајући да су у том периоду многи важни догађаји, попут окупације Србије 1915–1918. године, остали у сенци великих бојева (Цер, Колубара, Кајмакчалан,..) по којима се тај ратни период урезао у колективну свест српског народа.
Фокус свог излагања Граовац је ставио на политичке планове Централних сила, Аустроугарске, Бугарске и Немачке, за Србију током окупације. Упоредо је анализирао карактер окупационих управа (Аустроугарске и Бугарске) и последице које је српски народ у том периоду претрпео. На самом крају, Граовац је подвукао да су управо ти планови Централних сила, који су подразумевали бугаризацију и денационализацију српског народа, били најбољи показатељ колико су борба и извојевана победа у Првом светском рарту биле есенцијално важне за голи опстанак српског народа.