ДАНАС ПОЧИЊЕ "БИСЕРНА ГРАНА" Фестивал народних ношњи, накита и оглавља
02.10.2025. 07:52 08:05
Фестивал ће бити отворен у знаку Вечери шпанске културе и традиције.
Вечерас, 2. октобар 2025. у 19 сати, у Културној станици "Еђшег", Антона Чехова 4, Нови Сад, почиње XVIII Фестивал народних ношњи, накита и оглавља "Бисерна грана" .
Посетиоци ће имати прилику да уживају уз звуке гитаре Стевана Јовића, ансамбл Агрупацион белениста „Ла Морана“, Замора, Шпанија, презентер Франциско Иглесиас Ескудеро.
Публици ће бити представљено богатство и раскош шпанске традиције.
Улазак је бесплатан уз обавезну најаву данас, 2. октобра, до 15 сати на број телефона 060/320-56-13.