broken clouds
6°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС ПОЧИЊЕ "БИСЕРНА ГРАНА" Фестивал народних ношњи, накита и оглавља

02.10.2025. 07:52 08:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Бисерна грана
Фото: промо

Фестивал ће бити отворен у знаку Вечери шпанске културе и традиције.

Вечерас, 2. октобар 2025. у 19 сати, у Културној станици "Еђшег", Антона Чехова 4, Нови Сад, почиње XVIII Фестивал народних ношњи, накита и оглавља "Бисерна грана" .

Посетиоци ће имати прилику да уживају уз звуке гитаре Стевана Јовића, ансамбл Агрупацион белениста „Ла Морана“, Замора, Шпанија, презентер Франциско Иглесиас Ескудеро.

Публици ће бити представљено богатство и раскош шпанске традиције.

Улазак је бесплатан уз обавезну најаву данас, 2. октобра, до 15 сати на број телефона 060/320-56-13.

бисерна грана
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај