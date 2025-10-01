overcast clouds
У ИНЂИЈИ ДОМАЋА ХРАНА, ПИЋЕ, РУКОТВОРИНЕ Сајам стваралаштва сеоских жена Војводине у суботу, 4. октобра

01.10.2025.
Дневник
Сремске вести
Инђија ће бити домаћин 16. Сајма стваралаштва сеоских жена Војводине, који ће се одржати у суботу, 4. октобра.

Програм почиње у 10 часова на Тргу.
 

Сајам се организује у сарадњи Завода за равноправност полова АП Војводине и Општине Инђија, а посетиоци ће имати прилику да виде богату понуду рукотворина, домаће хране, пића, природне козметике и других производа које израђују вредне руке жена са села.


Свечани програм и проглашење победница сајма заказани су за 11:30 часова, а организатори најављују разноврстан садржај, добру атмосферу и бројне излагаче из целе покрајине.


Сајам стваралаштва сеоских жена Војводине представља значајну манифестацију која не само да афирмише жене са села, већ и подсећа на важност очувања традиције и домаће радиности у савременом друштву.

Сремске вести

Жене инђија сајам
Војводина Срем
