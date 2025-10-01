overcast clouds
Црно-бели дочекују Армани

ИЗНЕНАДИЛО МЕ ЈЕ КАКО СМО ИГРАЛИ ПРОТИВ ДУБАИЈА – Обрадовић пред Олимпију: Акценат мора да буде на нама

01.10.2025. 17:20
Пише:
Дневник
Извор:
КК Партизан
Фото: КК Партизан/Маја Настић

Кошаркаши Партизана у четвртак у 20.30 часова дочекују Олимпију из Милана у Београдској арени у 2. колу Евролиге.

Биће то први евролигашки меч који ће се одиграти пред домаћом публиком у сезони 2025-26. 

Црно-бели у овај дуел улазе након пораза против Дубаија у Емиратима (89:76), док је Олимпија у првом колу савладала Црвену звезду у Београдској арени резултатом 82:92.

Пред дуел са италијанским тимом, тренер Партизана, Жељко Обрадовић, изнео је своја очекивања:

– Отказали смо данашњи тренинг јер смо сматрали да је, с обзиром на напоран распоред, то најбоље решење. Пред нама је утакмица против Олимпије из Милана, екипе која је одиграла изванредан меч против Црвене звезде, а и у Суперкупу Италије је показала одличну форму. Ипак, акценат мора да буде на нама. Изненадио ме је начин на који смо играли против Дубаија, имајући у виду да смо читав припремни период играли знатно агресивније и да смо имали три врло добра тренинга пред пут. То су ствари које морамо да променимо и на које морамо да обратимо пажњу, како бисмо се на најбољи могући начин спремили за дуел са Миланом – поручио је Обрадовић. 

Изјаву пред меч је дао и Аријан Лакић:

– Морамо да схватимо да је сезона почела и да будемо спремнији сутра, поготово што је Милано добио јуче утакмицу. Оно што је важно јесте да морамо да се одморимо и да се припремимо за утакмицу, а сигурно нас очекује захтеван меч. Треба да гледамо напред, али да се фокусирамо највише на Милано. Потребно је да схватимо шта треба да променимо и да будемо бољи, а надам се да ћемо то већ сутра да покажемо. Наравно, једва чекамо да одиграмо утакмицу на нашем терену – истакао је Лакић.

