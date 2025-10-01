light rain
37 ДОМАЋИСТАВА У ЛАЋАРКУ ПРИКЉУЧЕНО НА НОВУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ Мештани ослобођени плаћања у висини од 300 до 500 евра ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПОТРЕБНА САМО ЛИЧНА КАРТА

лаћарак
Фото: Дневник

У селу Лаћарак код Сремске Митровице, првих 37 домаћинстава прикључено је на нову канализациону мрежу, док је у претходна три месеца поднето чак 298 захтева.

Посебно значајно је што су грађани ослобођени плаћања трошкова у висини од 300 до 500 евра, захваљујући одлуци локалне самоуправе.

„Финансијско растерећење за домаћинства је важно, јер управо овакви пројекти подстичу људе да се прикључе на нову инфраструктуру“, изјавио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

Канцеларија ЈКП Водовод у Месној заједници Лаћарак ради сваког радног дана, а грађанима је за подношење захтева потребна само лична карта.

Овај пројекат део је шире модернизације комуналне инфраструктуре у Сремској Митровици, а у плану је да на мрежу буде прикључен велики број домаћинстава.

