Црно-бели дочекују Војводину
БЕЗ СКУПИХ ПРОСЛАВА И ВИП КОКТЕЛА – Милка Форцан: Обележићемо 80. рођендан на стадиону, са нашим верним навијачима
Фудбалери Партизана дочекаће у суботу, 4. октобра на стадиону у Хумској екипу Војводине у 11. колу Суперлиге Србије.
Црно-бели ће тада и прославити 80. рођендан.
– Одлучили смо да 80. рођендан обележимо на другачији начин, без скупих прослава и ВИП коктела – изјавила је потпредседница Фудбалског клуба Партизан Милка Форцан.
– Истог дана, на истом месту, сви којима је црно-бела боја у срцу прославиће велики јубилеј - 80 година постојања Фудбалског клуба Партизан. За протеклих осам деценија наш клуб је пролазио кроз многе турбулентне епизоде, било је периода са и без трофеја, али је уз себе увек имао армију верних навијача. И управо због тога, овај јубиларни рођендан биће специфичан, јер ће бити прослављен 'у кругу породице', уз спектакл какав Партизановци заслужују – саопштено је на званичном сајту Партизана.
Меч између Партизана и Војводине заказан је за суботу од 20.30 часова, а улаз је бесплатан за све навијаче.
– Пред нама је велики јубилеј 80 година постојања Партизана и сви смо узбуђени због тога. Одлучили смо да овај рођендан обележимо на другачији начин, без скупих прослава и ВИП коктела. ФК Партизан ће овај рођендан прославити на стадиону, заједно са нашим верним навијачима који су све ове године, кроз многе тешке тренутке које смо пролазили, били уз клуб. Они су уз запослене у клубу и играче један од три стуба клуба, а само уз синергију све три стране можемо да дођемо до добрих резултата, па зато овај јубиларни рођендан посвећујемо управо њима – истакла је Форцан, пренео је званични сајт клуба.
Партизан је навео да ће 90 минута пре почетка меча са Војводином сви они који дођу на стадион у Хумској моћи да уживају у јединственом доживљају.
– Партизан је јединствен и по томе што има два бенда чији је целокупан репертоар посвећен клубу, а то су Група ЈНА и Блицај, који ће на нашем стадиону одржати концерт као поклон навијачима. Али то није све. Планирано је да на полувремену атлетском стазом продефилују све клупске селекције, од петлића до ветерана као најстарије активне секције клуба – додала је Форцан.
Потпредседница Партизана је подсетила да су легенде црно-белих укључене у рад клуба.
– Легенде остају заувек легенде и након професионалног ангажмана они су активно укључени у рад клуба. Као што је познато почасни председник Партизана је Иван Ћурковић, а легенде попут Предрага Мијатовића и Данка Лазовића су у Управи клуба. У скупштини није било никада више бивших играча него што је то ситуација данас. Ту је легендарни Саша Илић, али и многи други некадашњи првотимци. Звонко Варга је укључен у рад Омладинске школе и учествује у креирању њене политике – навела је Форцан.
– Недавно смо са два мурала на западној трибини нашег стадиона одали омаж Драгану Манцеу и Момчилу Моци Вукотићу за све што су урадили за Партизан, а једна гарнитура дресова представља реплику оног у којем су њих двојица некада наступали – истакла је Форцан и позвала све навијаче Партизана да дођу у суботу на стадион у Хумској.