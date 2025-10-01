ДОЧЕКАЛО ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НАКОН 18 ГОДИНА Народно позориште у Суботици сели се у "најлепшу зграду у Европи" ПОВРАТАК КУЋИ
Након 18 година реконструкције, суботички театар спрема се за повратак у обновљени храм уметности, док уз то обележава и осам деценија постојања мађарске драме.
Док се техника полако увлачи у просторије, а глумци припремају за повратак, директор Народног позоришта у Суботици Милош Николић не крије одушевљење.
"Добили смо заиста најлепшу зграду, ако не, у Европи могу рећи“, рекао је директор Народног позоришта у Суботици Милош Николић
Селидба, која је почела прошле недеље, представља кулминацију дугогодишњег рада на реконструкцији која траје од 2007. године. Али како Николић истиче, адапатација на нову стварност неће бити инстант процес.
"Ми се полако селимо, што значи да ће нам требати сигурно једно до пет месеци да научимо опште како да владамо са зградом, пошто је техника најсавремјенија", објаснио је Николић за „Дневник“.
Са импресивних 14.600 квадратних метара простора за контролу, изазов није мали.
"Јако је тешко да се навикнете и на нову кућу кад уђете што много мање", признаје директор са осмехом, додајући: "Али, мислим, као што сте рекли, да ћемо се брзо на добро навићи."
Нова сезона, стари квалитет
Упркос селидби, позориште не успорава темпо. Од 1. октобра креће нова сезона богата премијерама. Први на репертоару је драма на српском језику "На отвореном путу".
Али прави бисер јесењег програма је јубилеј који се не слави сваки дан 80 година постојања драме на мађарском језику. Програм обележавања овог великог јубилеја биће, како најављује Николић, "јако леп".
Након јубилеја следи још једна премијера драме на мађарском, овог пута у режији Оље Ђорђевић.
Поступна транзиција
Практична страна селидбе добро је испланирана.
"Што се тиче глумаца, они полако почињу да долазе следећи месец. Ту ће се одиграти и пробе. Све ће се дешавати у новој згради", најављује Николић.
Међутим, публика не треба да брине редован програм наставиће се у сали Јадран, где је позориште наступало до сада.
"Мислим негде до марта да ћемо ми да се навикнемо", процењује директор, чији оптимизам одаје захвалност према свима који су учествовали у пројекту: "Морам да сад захвалим Републици, покрајини, граду заиста."
Да подсетимо, Народно позориште у Суботици је један од највећих инвестиционих пројеката у српској култури. Градилиште једне од највећих инвестиција у култури у Србији у протеклом периоду је знало и по
неколико година да буде напуштено и празно. Међутим, од 2016. године озбиљније се приступило реализацији ове инвестиције и извесно је да ће се наредне године играти и прве представе.
Представе се играју на сцени Јадран, што је и некада био биоскоп, а пробе се одржавају у фабрици “Младост”.
Зграда Народног позоришта је срушена 2007.године због оронулости одређеног дела објекта. Тада је потписан уговор који предвиђа да Република и Покрајина финансирају са по 45, а град са десет одсто новца. За љубитеље позоришта у Суботици и шире, порука је јасна ново поглавље је почело, а најбоље тек долази.
Прва нова представа у обновљеној згради очекује се тек следеће године, негде до марта, када се екипа у потпуности адаптира на нову технологију и просторе.