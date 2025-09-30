БЛИСТАО МИЛУТИНОВ: Дабл-дабл Новосађанина у победи Олимпијакоса, пораз Реала
Српски кошаркаш Никола Милутинов блистао је у победи Олимпијакоса на гостовању против Басконије (102:96) у 1. колу Евролиге.
Олимпијакос је у мечу пуном преокрета на крају славио на гостовању Басконији.
Саша Везенков је са 24 поена и 13 скокова остварио индекс 27, колико је имао и Милутинов који је уз 12 поена остварио и 14 скокова. Тајлер Дорси је дао 21 поен, а Тајсон Ворд 11.
Код Басконије се истакао некадашњи кошаркаш Меге Тиморе Луваву-Кабаро са 23 поена, 15 је дао Хамиду Дијало, 14 Трент Форест, а 12 Маркус Хауард.
Кошаркаши Виртуса савладали су Реал Мадрисд резултатом 74:68 на старту Евролиге,
У изузетно "тврдој" утакмици Виртус је успео да победи фаворизовани Реал. Карсен Едвардс је био најефикаснији у екипи Душка Ивановића са 14 поена, 12 је дао Салиу Нијанг, 11 бивши кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза, док је некадашњи кошаркаш Партизана Ален Смаилагић имао девет поена и четири скока.
У Реалу је најефикаснији био Марио Хезоња са 14 поена, а двоцифрен је био још Габријел Дек са 12. Бивши кошаркаш Звезде Факундо Кампацо је дао осам поена и имао пет асистенција.