БЛИСТАО МИЛУТИНОВ: Дабл-дабл Новосађанина у победи Олимпијакоса, пораз Реала

30.09.2025. 23:41 23:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Српски кошаркаш Никола Милутинов блистао је у победи Олимпијакоса на гостовању против Басконије (102:96) у 1. колу Евролиге.

Олимпијакос је у мечу пуном преокрета на крају славио на гостовању Басконији. 

Саша Везенков је са 24 поена и 13 скокова остварио индекс 27, колико је имао и Милутинов који је уз 12 поена остварио и 14 скокова. Тајлер Дорси је дао 21 поен, а Тајсон Ворд 11.

Код Басконије се истакао некадашњи кошаркаш Меге Тиморе Луваву-Кабаро са 23 поена, 15 је дао Хамиду Дијало, 14 Трент Форест, а 12 Маркус Хауард. 

Кошаркаши Виртуса савладали су Реал Мадрисд резултатом 74:68 на старту Евролиге, 

У изузетно "тврдој" утакмици Виртус је успео да победи фаворизовани Реал. Карсен Едвардс је био најефикаснији у екипи Душка Ивановића са 14 поена, 12 је дао Салиу Нијанг, 11 бивши кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза, док је некадашњи кошаркаш Партизана Ален Смаилагић имао девет поена и четири скока.  

У Реалу је најефикаснији био Марио Хезоња са 14 поена, а двоцифрен је био још Габријел Дек са 12. Бивши кошаркаш Звезде Факундо Кампацо је дао осам поена и имао пет асистенција. 

никола милутинов евролига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
