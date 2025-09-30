СКРОМАН УЧИНАК СРБА: Бајерн поражен пред гостовање Звезди, Кокошков дебитовао победом
Кошаркаши Панатинаикоса победили су Бајерн код куће резултатом 87:79 на старту Евролиге.
Кендрик Нан је са 21 поеном и 10 асистенција предводио Панатинаикос, Омер Јуртсевен је дао 14, а Џерајан Грант 10 поена.
Доскорашњи члан Партизана Ајзеа Мајк је дао 18 поена за Бајерн, колико је постигао и Завијер Ратан-Мејз, а 13 је дао Вењен Габријел. Стефан Јовић је дао четири поена, Владимир Лучић три, док Алекса Ускоковић није био у саставу.
Бајерн ће у четвртак у другом колу Евролиге бити домаћин Црвеној звезди која је вечерас поражена код куће од миланске Олимпије (82:92).
Кошаркаши Ефеса победили су Макаби као домаћини у Подгорици резултатом 85:78.
Изабранике Игора Кокошкова, који је дебитовао на клупи турског клуба у Евролиги, су ка победи предводили Роландс Шмитс и Џордан Лојд са по 16 поена, 14 је дао Шејн Ларкин, а под 12 Ерџан Османи и Ник Вајлер-Баб.
Код Макабија су се са по 15 поена истакли Роман Соркин и Џејлен Хорд, Урош Трифуновић је дао два поена за три минута на терену.