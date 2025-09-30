broken clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СКРОМАН УЧИНАК СРБА: Бајерн поражен пред гостовање Звезди, Кокошков дебитовао победом

30.09.2025. 22:34 22:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Панатинаикоса победили су Бајерн код куће резултатом 87:79 на старту Евролиге.

Кендрик Нан је са 21 поеном и 10 асистенција предводио Панатинаикос, Омер Јуртсевен је дао 14, а Џерајан Грант 10 поена.

Доскорашњи члан Партизана Ајзеа Мајк је дао 18 поена за Бајерн, колико је постигао и Завијер Ратан-Мејз, а 13 је дао Вењен Габријел. Стефан Јовић је дао четири поена, Владимир Лучић три, док Алекса Ускоковић није био у саставу.

Бајерн ће у четвртак у другом колу Евролиге бити домаћин Црвеној звезди која је вечерас поражена код куће од миланске Олимпије (82:92). 

Кошаркаши Ефеса победили су Макаби као домаћини у Подгорици резултатом 85:78.

Изабранике Игора Кокошкова, који је дебитовао на клупи турског клуба у Евролиги, су ка победи предводили Роландс Шмитс и Џордан Лојд са по 16 поена, 14 је дао Шејн Ларкин, а под 12 Ерџан Османи и Ник Вајлер-Баб. 

Код Макабија су се са по 15 поена истакли Роман Соркин и Џејлен Хорд, Урош Трифуновић је дао два поена за три минута на терену.

евролига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
