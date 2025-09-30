light rain
ИЗ НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ ПОРУЧУЈУ: Проверите инсталације ГРЕЈНА СЕЗОНА БИ МОГЛА ДА ПОЧНЕ РАНИЈЕ

30.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РТВ
Фото: pixabay.com

Знатно нижа температура за крај септембра и први снег на почетку октобра, пажњу су усмерили на топлане.

Сведоци смо да је у протеклих неколико дана температура знатно опала,  поготово је то осетно у вечерњим часовима. Многи грађани се управо због тога питају, да ли је могуће да грејна сезона почне раније.

"Она може да почне раније уколико три вечери узастопно у граду имамо температуре ниже од 12 степени у 21 час, значи говоримо о званичним температурама измереним од Републичког хидрометеоролошког завода. Дакле то је услов, те три везане вечери у 21 час може да се крене раније, али не пре првог октобра", каже Ивана Станимировић, Новосадска топлана.

Из "Новосадске топлане" кажу да су припреме за ову  сезону одавно завршене и да су спремни за испоруку топлотне енергије, уколико температура падне испод 12 степени. То исто кажу и из суботичке и панчевачке топлане, док у Београду пробе даљинског система грејања почињу  сутра. Међутим, најчешћи проблем током пуњења градских система су оштећене кућне инсталације.

"Уколико би, хипотетички, сутра почела грајна сезона, а ти радови нису завршени и одјављени, те зграде, односно ти објекти, не би имали грејање. Дакле, апел и молба је да још у овом периоду још једном сви обрате пажњу на исправност и функционалност кућних инсталација", додаје Ивана Станимировић.

За пријаву цурења, неопходно је позвати локалну градску топлану, чији ће се радници трудити да у што краћем року отклоне кварове.

РТВ

