ГРЕЈНА СЕЗОНА ПРЕД ВРАТИМА Буква достигла астрономску цену УГАЉ ИЗ БАНОВИЋА ТРЕНУТНО НЕДОСТУПАН

Док дрваре сада раде пуном паром, потражња за огревом иде у таласима - од оних који су обезбедили залихе још у пролеће, до оних који сада пуне шупе и подруме. Иако интересовање осцилира, трговци поручују да за сада нема бојазни - залиха има довољно.



Према речима власника једне суботичке дрваре, највећи скок куповине догодио се пре око месец дана, док се сада потражња постепено смирује.



Када је реч о снабдевености тржишта, огрева за сада има довољно. Највећи изазов, објашњавају из дрвне индустрије, није био у количинама, већ у недостатку радне снаге у шумама. Ниске зараде месецима су одвраћале раднике од овог посла, али након повећања откупних цена ситуација се поправила. Данас радника има довољно, па испоруке теку несметано.

- Сад је цена 8.500. Било је 7.600-7.700 током лета. Пре месец дана отприлике, како је тај талас кренуо, било је проблема са набавком, али у договору са тим шумским радницима, уствари са добављачима, дали смо им вишу цену и онда су могли наћи раднике. Таква је једноставно била ситуација. Ради се иначе о тврдим дрвима - буква, багрем, храст, и цена је иста за све - објашњава Жолт Немет, власник једне суботичке дрваре.

Када је реч о угљу, ситуација је нешто сложенија. У дрварама се могу наћи пљеваљски угаљ и Станари лигнит, док је угаљ из Бановића тренутно недоступан.

- Када је у питању угаљ из Бановића, тамо је у руднику штрајк, тог угља нема, али очекује се да ће га ускоро бити. Угаљ из Пљеваља долази без проблема, има га, кренуо је и угаљ из Станара, то је такође квалитетан дрвени угаљ. Његова цена је 18,5 хиљада, исто кошта и пљеваљски, док је угаљ из Бановића 23 хиљаде, а сушени, кад га има, ту негде такође око 22-23 хиљаде динара - додаје Немет, преноси РТВ.

Повољност за социјално угрожене грађане



Јавно предузеће "Србијашуме“ објавило је на свом порталу да је за социјално угрожене категорије становништва цена огревног дрвета за домаћинства од 1. септембра, 2.900 динара по кубном метру, са порезом на додату вредност (ПДВ).

Важећа цена од 4.581,50 динара умањена је, како је наведено, 36,7 одсто у оквиру економских мера, осмишљених са циљем да се побољша животни стандард најугроженијих грађана.



За пензионере, особе са инвалидитетом, борце I, II и III категорије, ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичног права (чланове породица палог борца, умрлог ратног војног инвалида, умрлог мирнодопског инвалида, чланове породице цивилног инвалида рата) – важећа цена од 5.269 динара по кубном метру умањује се за домаћинства 15 одсто и износи 4.478,65динара по кубном метру са ПДВ-ом, преноси Курир.

Фото: Pixabay.com

Бесплатан огрев



За 1.000 најугроженијих породица биће обезбеђен бесплатан огрев у количини од осам кубних метара по домаћинству.

Ове олакшице ће важити шест месеци, односно до 1. марта 2026, уз могућност продужења.

Заинтересовани грађани за више информација могу се обратити најближој Шумској управи или Шумском газдинству, где ће моћи да се пријаве уз одговарајућу документацију којом потврђују да припадају једној од тих категорија.

За сва додатна питања и информације грађани могу позвати, радним данима (понедељак–петак) од 7 до 15 часова, на бројеве телефона: 011/711-85-10 или 066/815-0605.



Како се крећу цене у Београду и осталим деловима Србије?



Грађани који се припремају за зиму на огласима могу пронаћи исцепана дрва по различитим ценама - од најмање 65 евра у Лесковцу, од 8.000 до 11.000 динара у Београду. У Сремској Митровици цепана буква се продаје по цени између 8.000 и 10.000 динара.

Упркос високој цени, буква је и даље најтраженија, а просечно домаћинство за грејну сезону купи око десет кубика, што значи да трошак огрева често премашује и хиљаду евра.

Цене раличитих врста огрева:

Кубик дрвета 6.000-8.500



Тона пелета 26.000-32.000



Тона угља 16.000-30.000 динара



(Телеграф Бизнис)