ОДЛАЗАК КРАЉА МЛЕКА Тони Мегле преминуо у 94. години: С њим смо изгубили не само ИЗУЗЕТНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА, већ и ПОСЕБНОГ ЧОВЕКА
Тони Мегле, дугогодишњи власник и оснивач светски познате млекаре Мегле, преминуо је у 94. години живота, саопштила је компанија.
С њим смо изгубили не само изузетног предузетника, већ и посебног човека који је деценијама са страшћу и визијом обликовао нашу групу, наводи се у саопштењу компаније.
Породично предузеће основано је још 1886. године, када је Меглеов деда покренуо малу млекару у Васербургу на Ину. Тони Мегле се придружио фирми 1956. године, након што је завршио школовање за мајстора млекара и индустријског трговца.
Од 1960. преузео је вођење компаније – прво заједно са оцем, који је био идејни творац познатог производа биљни путер (Kräuterbutter). Касније је 1977. отворио прву међународну испоставу у Јапану.
Током деценија, Мегле је породично предузеће са препознатљивим симболом детелине претворио у међународни бренд, познат широм света по путеру, пецивима и млечним производима. Од 1995. године лансирао је и чувена биљна багет-пецива (Крäутербагуеттес), која су постала хит.
Почетком 2000-их повукао се из оперативног пословања, али је остао председник надзорног одбора.
Године 2019. пренео је своје акције у фондацију названу по њему, како би осигурао независност компаније и сачувао радна места.
У статуту фондације изричито сам и неповратно навео да се компанија не сме продати, рекао је тада Мегле.
За свој рад добио је бројне награде, међу њима Савезни крст за заслуге и Баварски орден заслуга. Био је и почасни грађанин града Васербурга, у којем се и даље налази седиште компаније.
Данас Мегле производи широку палету млечних производа – од путера и сира, преко пецива и свежих млечних артикала, до млека у праху – а последњих година шири пословање преузимањем млекара у Доњој Саксонији и Мекленбург-Западној Померанији.
Његова супруга Марина Мегле сада ће, као заменица председника фондације, наставити његово дело „у духу одговорности коју је увек показивао, саопштила је компанија, пише Бизнис Курир.