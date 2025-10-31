few clouds
19°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДЛАЗАК КРАЉА МЛЕКА Тони Мегле преминуо у 94. години: С њим смо изгубили не само ИЗУЗЕТНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА, већ и ПОСЕБНОГ ЧОВЕКА

31.10.2025. 16:16 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир бизнис
Коментари (0)
млеко
Фото: Printscreen/rfo.de

Тони Мегле, дугогодишњи власник и оснивач светски познате млекаре Мегле, преминуо је у 94. години живота, саопштила је компанија.

С њим смо изгубили не само изузетног предузетника, већ и посебног човека који је деценијама са страшћу и визијом обликовао нашу групу, наводи се у саопштењу компаније.

Породично предузеће основано је још 1886. године, када је Меглеов деда покренуо малу млекару у Васербургу на Ину. Тони Мегле се придружио фирми 1956. године, након што је завршио школовање за мајстора млекара и индустријског трговца.

Од 1960. преузео је вођење компаније – прво заједно са оцем, који је био идејни творац познатог производа биљни путер (Kräuterbutter). Касније је 1977. отворио прву међународну испоставу у Јапану.

Током деценија, Мегле је породично предузеће са препознатљивим симболом детелине претворио у међународни бренд, познат широм света по путеру, пецивима и млечним производима. Од 1995. године лансирао је и чувена биљна багет-пецива (Крäутербагуеттес), која су постала хит.

Почетком 2000-их повукао се из оперативног пословања, али је остао председник надзорног одбора.

Године 2019. пренео је своје акције у фондацију названу по њему, како би осигурао независност компаније и сачувао радна места. 
У статуту фондације изричито сам и неповратно навео да се компанија не сме продати, рекао је тада Мегле.

За свој рад добио је бројне награде, међу њима Савезни крст за заслуге и Баварски орден заслуга. Био је и почасни грађанин града Васербурга, у којем се и даље налази седиште компаније.

Данас Мегле производи широку палету млечних производа – од путера и сира, преко пецива и свежих млечних артикала, до млека у праху – а последњих година шири пословање преузимањем млекара у Доњој Саксонији и Мекленбург-Западној Померанији.

Његова супруга Марина Мегле сада ће, као заменица председника фондације, наставити његово дело „у духу одговорности коју је увек показивао, саопштила је компанија, пише Бизнис Курир.
 

млекара мегле преминуо
Извор:
Курир бизнис
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Све је почело као обична прехлада МАЛЕНИ МИЛОШ (10) ИЗ НОВОГ САДА ИЗГУБИО БИТКУ С ОПАКОМ БОЛЕШЋУ Истог дана преминуо и његов вршњак Димитрије СРБИЈА У СУЗАМА
дете

(ФОТО) Све је почело као обична прехлада МАЛЕНИ МИЛОШ (10) ИЗ НОВОГ САДА ИЗГУБИО БИТКУ С ОПАКОМ БОЛЕШЋУ Истог дана преминуо и његов вршњак Димитрије СРБИЈА У СУЗАМА

30.10.2025. 23:20 23:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај