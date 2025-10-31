ПАРТИЗАН ВЕЗАО ТРЕЋИ ПОРАЗ: Чудесна тројка Клајбурна за победу Барселоне
Кошаркаши Барселоне савладали су Партизан са 78:76 у оквиру осмог кола Евролиге.
Човек одлуке је био Вил Клајбурн. Крило Барселоне је на 34 секунде до краја постигао тројку за вођство и коначан резултат – напад је истицао, а некада најбољи стрелац Евролиге погодио преко руке са скоро пола терена. Потом је Стерлинг Браун промашио полагање за Партизан и изабраници Ђоана Пењароје су сачували предност и тријумфовали.
После изједначеног почетка, Барселона је направила серију 8:0 тројкама Шенгелије и Клајбурна, закључно са закуцавањем Ернангомеса. Али, имао је Партизан спреман одговор. Жељко Обрадовић је звао тајм-аут где је тргао своје изабранике, а они су одговорили серијом 17:0. Плесали су црно-бели по паркету, а публика је додатно дала ветар у леђа сјајним навијањем у тим моментима. Ипак, стао је Парни ваљак у једном тренутку, што су гости из Каталоније успели да искористе и врате се у меч. Појачао је Партизан темпо у финишу првог полувремена, а све је зачинио Браун тројком, којом су изабраници Жељка Обрадовића отишли на +8, а са том предности су и отишли на велики одмор.
Добро је почео Парни ваљак друго полувреме, али уследила је серија гостију 9:0, којом су се тотално вратили у утакмицу. Од тог момента, па све до краја сусрета су се тимови смењивали у вођству. Нико није могао да се одлепи, константно су дисали једни другима за врат и било је јасно да нас чека драма у финишу. Тамо је ушао Партизан са предности, али неколико грешака су га коштале победе. На све то се надовезала невероватна тројка Клајбурна на истеку напада, скоро са пола терена у последњем минуту. Блистао је пре тога Тајрик Џонс, давао је поене, скако, асистирао, али на крају то није било довољно за победу црно-белих. Могао је Браун да донесе макар продужетак Партизану, али је промашио полагање, и ту је био крај за домаћу екипу, која је пропустила да после 15 година слави против Каталонаца.
Клајбурн је меч завршио са 14 поена, 4 скока и 3 асистенције. Најбољи играч Барселоне био је крилни центар Токо Шенгелија. Репрезентативац Грузије је био енигма за одбрану црно-белих у другом полувремену и меч завршио са 24 поена, по 5 скокова и асистенција и 4 украдене лопте. У победничком саставу су се истакли још и плејмејкер Томаш Саторански (11 поена, 5 скокова, 3 асистенције) и бек Кевин Пантер (10 поена, по 4 скока и асистенције.
Партизан су предводили Тајрик Џоунс и Дуејн Вашингтон. Центар црно-белих је меч завршио са дабл-дабл учинком (15 поена, 13 скокова и 7 асистенција), док је плејмејкер постигао 21 поен и забележио три асистенције приде. Запажене роле у екипи Жељка Обрадовића имали су још и Стерлинг Браун (9 поена, 7 скокова, 3 асистенције), Исак Бонга и Вања Маринковић са по 9 поена.
У наредном колу Партизан гостује Олимпијакосу који је вечерас код куће савладао Хапоел резултатом 62:58.