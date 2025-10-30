ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ЕВРОЛИГЕ: Против Барселоне морамо да покажемо велику борбеност и жељу
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је пред утакмицу осмог кола Евролиге да његова екипа мора да покаже велику борбеност и жељу против Барселоне.
Кошаркаши Партизана дочекаће сутра од 20.30 часова Барселону у Београдској арени.
"Црно-бели" су у среду у Софији поражени од Хапоела из Тел Авива резултатом 97:84.
Партизан је јутрос одрадио тренинг у Софији пред повратак у Београд.
"Реаговали смо, с обзиром да смо имали слободно пре подне, да искористимо опцију да тренирамо овде и да пробамо да дамо играчима одмор кад се вратимо у Београд. Штета за јучерашњу утакмицу, имали доста добрих минута, онда смо имали црне минуте који су довели до тога да изгубимо утакмицу на начин на који смо изгубили", рекао је Обрадовић, пренео је клуб.
Он је навео да Барселона има један дан одмора више од Партизана.
"Играли су у уторак, то је битно у оваквом календару. Морамо да одиграмо добро уз велику борбеност, жељу и подршку наших навијача. Апелујем да навијачи буду јединствени, с обзиром на неке ствари које су се догађале у последње време, да буду јединствени и помогну тиму. Претпостављам да сви долазе због Партизана и нека тако буде, да помогну играчима и направе познату атмосферу која нас је красила годинама уназад", изјавио је Обрадовић.
Партизан се налази на 15. месту на табели Евролиге са три победе и четири пораза, док је Барселона на деветој позицији са учинком 4-3.