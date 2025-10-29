ПОКАЗАЛИ СМО ДВА ЛИЦА – Обрадовић након пораза од лидера Евролиге: Пали смо у одбрани
29.10.2025. 21:25 21:27
Кошаркаши Партизана изгубили су од Хапоела 97:84 у 7. колу Евролиге у Софији.
Држали су се црно-бели у егалу до полувремена, а после су посустали против лидера такмичења.
– Показали смо два лица. У првом полувремену смо се држали плана, одбрана је била на нивоу на којем мора да буде. У наставку, нисмо били на жељеном дефанзивном нивоу. Нисмо се држали плана, дозволи смо ривалу много простора, Хапоел је убацио 52 поена, а то је стварно много. Одбрана је била кључ, нисмо били на дефанзивном нивоу неопходном да будемо конкурентни до краја утакмице – истакао је тренер црно-белих Жељко Обрадовић.
Партизан ће у петак игра против Барселоне у Београду.