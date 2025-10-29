ТЕСАН ПОРАЗ ПРЕД ДОЛАЗАК У НОВИ САД: Раднички без победе у сјајном дербију Лиге шампиона у Загребу
У дербију другог кола Лиге шампиона, који је у потпуности оправдао очекивања, ватерполисти Радничког поражени су на гостовању загребачкој Младости, резултатом 17:15.
Дуел чији су готово сви актери били репрезентативци Хрватске и Србије, али и других земаља, протекао је уз доста узбуђења и неизвесности. Иако лишени помоћи најбољег играча из претходне сезоне, Николе Јакшића, који се још увек опоравља од повреде, Крагујевчани су у већем делу меча играли добро против једног од најтрофејнијих европских тимова, на мечу који је представљао повратак Лиге шампиона на базен крај Саве после шест година. Међутим, фалило је и мало среће у одсудним моментима да се дође бар до бода.
Динамичан старт утакмице донео је велики број голова и резултатску клацкалицу, после које су тимови отишли на одмор поравнати – 5:5.
По повратку са кратког предаха Младост је са два брза гола Вукићевића и Врлића први пут стекла „плус два“ (7:5), али су изабраници Уроша Стевановића имали спреман одговор серијом од три гола у којој су погађали Прлаиновић, Рашовић и Петар Јакшић на полувреме отишли са минималним вођством – 8:7.
И трећу деоницу „жапци“ су боље отворили и стигли до два гола предности (11:9), али су Крагујевчани још једном успели да се врате у игру и изједначе преко најискуснијих, Прлаиновића и Пијетловића (11:11). Раднички је потом пропустио пар прилика за нови преокрет, што је 11 секунди пре уласка у последњу деоницу казнио Вукичевић – 12:11.
Права драма је тек следила. Прлаиновић је донео ново поравнање четири и по минута пре краја (12:12) и најавио борбу до самог краја. Нерешено је било све до последњег минута, када је Лука Букић реализовао играча више (16:15). Раднички потом није успео да изједначи, бацио је све карте у напад, што је искористио бивши ватерполиста Шумадинаца, Јосип Врлић и ставио шлаг на торту у самом финишу.
Најефикаснији актер сусрета био је Лука Букић са четири гола, а пратио га је Анте Вукичевић са три, колико су у екипи Радничког постигли и Страхиња Рашовић, Андрија Прлаиновић и Ангелос Влахопулос.
Већ у петак, од 18 часова, Крагујевчане очекује четвртфинале Купа Србије, против Војводине, у Новом Саду, а такмичење у Лиги шампиона настављају 12. новембра, са Олимпијакосом, у Крагујевцу.
Младост – Раднички 17:15 (5:5, 2:3, 6:4, )
МЛАДОСТ – Базен: СРЦ „Младост“. Судије: Михаел Цварт (Холандија) и Масимо Калабро (Италија).
МЛАДОСТ: Марцелић, Башић 2, Тончинић, Буљубашић 1, Бабић, Биљака, Букић 4, Лазић 2, Нагаев 1, Врлић 2, Вукичевић 3, Харков 2, Чубранић, Лончар. Тренер: Зоран Бајић.
РАДНИЧКИ: Фоунтејн, С. Рашовић 3, Дедовић, Ранђеловић 1, П. Јакшић 1, Пијетловић 2, Прлаиновић 3, Иванов, Муришић, Вапенски, Влахопулос 3, В. Рашовић 1, Тодоровски, Дадвани 1. Тренер: Урош Стевановић.