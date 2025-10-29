БАХАТО: ПОСЛЕ ЖУРКЕ, ТИНЕЈЏЕРИ ИШЧУПАЛИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК И РАЗВЛАЧИЛИ ГА ПО УЛИЦИ КАО ИГРАЧКУ „Родитељи, препознајете ли своју децу?!”, огорчено ће суграђани
Хаотично понашање групе младих момака снимљено је у Новом Саду.
Како се наводи, немиле сцене су документоване када су изашли из једног клуба у ком је била прослава рођендана.
„Молим вас, објавите, можда виде родитељи како им се деца понашају”, пише на почетку описа видеа који је објављен на једној од најпопуларнијих новосадских Инстаграм страница.
Особа која је немиле сцене забележила навела је и да се све догодило у петак током прославе неког рођендана с ког су изашли и ишчупали саобраћајни знак.
„Трг Марије Трандафил. Разносили су знак по улици и однели га у двориште у зграду поред клуба. Ово је ужас шта раде деца свако вече када дођу на рођендан ту”, написано је.
Снимак је изазвао гнев Новосађана који су га видели, ако је судити по коментарима.
Између осталог, сугерисано је и да младиће треба идентификовати, а потом наплатити штету родитељима, па ако се понови, „укључити Центар за социјални рад”.
Но, било је и оних који су напоменули да такво понашање није само у Новом Саду, већ да примера има и у другим градовима.
„Живим у близини основне и средње школе и сваки дан када иду из школе, као из џунгле да су побегли како се понашају. Од кад је кренула школа, ишчупали су неке саднице дрвећа и живе ограде што су засађене ове године испред моје куће, плус знак за паркинг”, написала је једна госпођа.