(ВИДЕО) ЗМИЈА ЗАУЗЕЛА ПУТ У СРЕМУ Лепо време истерало ДВОМЕТРАШИЦУ на сеоски коловоз!

29.10.2025. 12:35 12:43
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
zmija
Фото: unsplash.com, ilustracija

У фрушкогорским селима можда би на неким локацијама требало поставити и нови знак упозорења за возаче.

Возећи кроз село Беркасово један возач је налетео на змију, што је забележила и камера из његовог аутомобила. 

Успео је да је заобиђе и настави даље, а снимак је потом објавио на друштвеним мрежама. 

Његова објава некима је био повод да се подсмехну, јер је, наводе, он у аутомобилу, али и заобилажење може да буде кобно. 

 

Непознато је о којој врсти гмизавца је реч, али све чешће их виђају и у другим крајевима Србије.

У Српском херпетолошком друштву "Милутин Радовановић" објашњавају да је активност змија у октобру ипак нормална појава за наше крајеве. То посебно важи ако је била веома сушна друга половина лета, са мало падавина.

- Како је крајем септембра и почетком октобра било падавина, тако су и змије (а и остали гмизавци) постале активније, па су их стога људи више примећивали. Змије у октобру лове последње оброке пред "зимски сан" тј. хибернацију - наводе стручњаци. 
 

фрушка гора змија Беркасово
Војводина Срем
