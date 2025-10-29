(ВИДЕО) ЗМИЈА ЗАУЗЕЛА ПУТ У СРЕМУ Лепо време истерало ДВОМЕТРАШИЦУ на сеоски коловоз!
У фрушкогорским селима можда би на неким локацијама требало поставити и нови знак упозорења за возаче.
Возећи кроз село Беркасово један возач је налетео на змију, што је забележила и камера из његовог аутомобила.
Успео је да је заобиђе и настави даље, а снимак је потом објавио на друштвеним мрежама.
Његова објава некима је био повод да се подсмехну, јер је, наводе, он у аутомобилу, али и заобилажење може да буде кобно.
Непознато је о којој врсти гмизавца је реч, али све чешће их виђају и у другим крајевима Србије.
У Српском херпетолошком друштву "Милутин Радовановић" објашњавају да је активност змија у октобру ипак нормална појава за наше крајеве. То посебно важи ако је била веома сушна друга половина лета, са мало падавина.
- Како је крајем септембра и почетком октобра било падавина, тако су и змије (а и остали гмизавци) постале активније, па су их стога људи више примећивали. Змије у октобру лове последње оброке пред "зимски сан" тј. хибернацију - наводе стручњаци.