ОД 1. НОВЕМБРА ЗИМСКЕ ГУМЕ ОБАВЕЗНЕ Летњи пнеуматици из џепа могу да однесу од 10.000 до 20.000 динара ЕВО КОЛИКО КОШТА КОМПЛЕТНА ЗАМЕНА У НОВОМ САДУ
Возаче у Србији, па тако и у Новом Саду, од 1. новембра очекује законска обавеза да на својим возилима имају одговарајуће зимске гуме уколико су на путевима присутни снег, лед или поледица.
Многи суграђани кренули су у припрему аутомобила за хладнији део године, а гужве код вулканизера постају све уочљивије.
Како су репортери „Дневника” проверили на неколико локација у граду, цене гума и услуга монтаже су порасле у односу на прошлу сезону, али и даље варирају у зависности од димензија и произвођача. За сет нових зимских пнеуматика просечне величине 16 цола возачи треба да издвоје између 6.000 и 9.000 динара по гуми, док премиjум модели кoштају до 13.000 динара. За уградњу и балансирање треба платити додатних од 2.000 до 3.500 динара за цео аутомобил, а код неких вулканизера се плаћа и доплата за алуминијумске фелне.
– Гужва је већ почела, и то раније него прошле године. Људи су научили да је боље да не чекају последњи тренутак, у октобру радимо пуном паром јер чим захлади, сви дођу одједном – каже за „Дневник” Зоран Марковић, власник вулканизерске радионице на Детелинари. Он додаје да су испоруке гума ове године биле стабилне, али су цене порасле у просеку око 10–15 посто, због трошкова транспорта и курса евра.
Услуга чувања гума
У већим сервисима у граду нуде и могућност чувања летњих гума током зиме, по цени од око 2.000 динара по сезони. Према речима мајстора, интересовање за ову услугу расте јер многи станари зграда немају где да одлажу гуме.
– Све више људи оставља гуме код нас јер немају гараже ни подруме. Ми их перемо, обележимо и чувамо до пролећа. То возачима олакшава посао и штеди простор – објашњава Марковић.
Иако закон јасно прописује да зимске гуме нису обавезне уколико на коловозу нема снега и леда, већина возача их мења превентивно, како би избегли потенцијалне казне и неугодности у вожњи. Новосадска полиција сваке године упозорава да је казна за непрописну опрему возила од 10.000 до 20.000 динара, али је много важније питање безбедности.
– Зимске гуме нису само ради закона, већ због нас самих, оне су мекше и боље пријањају на хладном асфалту – каже Новосађанин Милан Петровић, који је заменио гуме на свом аутомобилу. – Прошле зиме сам видео више проклизавања него раније јер су људи чекали промену времена. Сада нећу да ризикујем.
Метеоролози најављују да би прве хладне ноћи могле стићи већ крајем октобра, па се возачима саветује да не чекају последњи тренутак. Вулканизерске радионице ће, као и сваке године, радити продужено, како би одговориле на појачану потражњу, док полиција апелује на све учеснике у саобраћају да возе пажљиво и правовремено припреме своја возила за зимске услове вожње.