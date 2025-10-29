scattered clouds
ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У „СИРМИЈУМ БУСУ” Недимовић: Сви аутобуси су исправни ЕВО КАКВО ЈЕ СТАЊЕ СА ВОЗАЧИМА

29.10.2025. 12:34 12:45
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
аутобуси
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Ванредни инспекцијски надзор превозника „Сирмијум бус” из Сремске Митровице, који обавља градски и приградски превоз на територији тог сремског града, је окончан и према резултатима надзора, сви аутобуси су технички исправни, а возачи имају потпуну документацију, саопштио је јуче градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

- Свих 29 аутобуса је технички исправно и погодно за обављање јавног и приградског саобраћаја, док 46 возача поседује сву потребну документацију и аутобуси су безбедни и поуздани за превоз путника и ученика основних школа - истакао је Недимовић и додао да је одржан  састанак са саобраћајним инжењерима надлежним за контролу безбедности и поузданости возног парка. 

- Очекујем да надлежни органи спроводе контролу, откривају неправилности, али молим и грађане да пријаве недостатке које уоче, како у погледу исправности тако и у погледу поштовања реда вожње. Град ће наставити да спроводи редовне и ванредне контроле и очекујем по том питању добру сарадњу са грађанима.

Јавно-приватно партнерство на провери

На седници Скупштине града Сремска Митровица, одржаној јуче, одборници су прихватили предлог о формирању радног тела које ће проверити спровођење уговора о јавно- приватном партнерству између Града и превозника „Сирмијум бус“.  Како је објашњено задатак овог новог радног тела био би да се детаљно провери усклађеност тренутног стања јавног и приградског превоза путника са критеријумима из уговора о јавно-приватном партнерству које је потписан између Града и превозника.
 

Недимовић је ванредни инспекцијски надзор наложио прошле седмице, због узнемирења јавности након тешке саобраћајне несреће између Сремске Митровице и Јарка 17. октобра, када је живот изгубило троје радника румске компаније „Хелткер“, а на десетине повређено. Компанија је имала уговорен превоз својих радника са превозником „Сирмијум бус”, који је задужен и за обављање градског и међумесног превоза путника на територији целе Сремске Митровице и села која припадају тој општини.
 

Војводина Срем
