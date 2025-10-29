scattered clouds
ПАРКИРАЊЕ ПОСТАЛО ЕКСТРЕМНИ СПОРТ Да му место не „побегне“, возећи директно према старијој госпођи, кола завршила на зидићу!

29.10.2025. 11:33 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Снимак који умногоме пркоси разуму објављен је на једној од најпопуларнијих Инстаграм страница које прате дешавања у Новом Саду.

Особа за воланом дословно је своје возило паркирала” на зид учинивши да виси у ваздуху, а све због, како се наводи, паркинг места!

Чекајући зелено светло на семафору једна особа имала је прилику да види ситуацију која је заиста за рубрику „веровали или не, носрећомкамера на возилу је све забележила.

Аутомобил скреће, а онда се нагло окреће ка паркингу и возећи директно према старијој госпођи успева да се паркира, али не тамо где је била жеља, већ на зидић!

 

 

Кола „висе” у ваздуху, госпођа стоји испред, вероватно од шока шта се догодило тик испред ње, а особа чија је камера све забележила креће уз промену на семафору и испушта звиждук неверице.

„Кад Новосађанин види празно паркинг место на Булевару цара Лазара”, наведено је кратко у опису објављеног снимка.

паркирање Несавесни возач
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Нови Сад
