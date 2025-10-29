ДА БИ ПАРКИРАЛИ У ХЛАДУ, НАГРЂУЈУ КРАЈПУТАШЕ Сведок трагичне историје у Липници урушен под точковима савременика
У селу Липница, на старом путу Чачак–Краљево, урушио се један од споменика крајпуташа, камених чувара сећања на Србе који су животе оставили далеко од родног краја, у ратовима и бојевима који су обележили нашу историју.
Липница је позната по великом броју споменика крајпуташа. Удовице, мајке, сестре и деца подизали су их за своје најмилије чије се кости никада нису вратиле кући. Камен је остао да сведочи, уместо тела којих нема.
Данас, тик уз споменике, паркирају се аутомобили. Издувни гасови и физичка оштећења учинили су своје, и један крајпуташ се урушио.
Др Милош Гостиљац, педијатар и мештанин Липнице, један је од потомака војника који су животе оставили у далеким бојевима.
– Свакако, ово је једна тужна прича, јер ови споменици представљају симбол једног времена и једне историјске величине која није спорна. Долазимо у ситуацију да се аутомобили паркирају непосредно уз споменике, само да би били у хладу. Издувни гасови додатно нагризају овај камен и потпуно га уништавају. Морам да питам, да ли су ови крајпуташи споменици наших предака или оних који их практично газе без свести о томе? То је питање које говори о нашој психологији и нашој нацији. Хоћемо ли успети да ово поправимо или не, зависи од многих ствари – каже др Гостиљац.
Надлежност око заштите споменика је јасна
Иако је проблем настао у Чачку, решење се ипак налази у Краљеву. Катарина Грујовић Брковић, директорка Регионалног завода за заштиту споменика културе у Краљеву, појашњава.
– Крајпуташи представљају ратне меморијале и штите се према Закону о ратним меморијалима из 2018. године. Њихово одржавање дужност је локалне самоуправе на чијој територији се налазе. Споменици крајпуташи у Липници јесу у надлежности нашег Завода, али они који су валоризовани као непокретна културна добра могу се санирати искључиво на основу пројектне документације и обезбеђених средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Завод је увек отворен за сарадњу и даћемо стручне савете како најбоље обезбедити и санирати стање на терену – закључује директорка Грујовић Брковић.