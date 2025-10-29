clear sky
КРАЂА ДРАГУЉА НЕ МЕЊА СИТУАЦИЈУ Шеф полиције одбио отварање полицијске станице у Лувру

29.10.2025. 13:36 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Luvr
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЗ: Нови шеф париске полиције Патрис Фор изјавио је да се чврсто противи отварању полицијске станице унутар музеја Лувр, што је затражила председница музеја Лоранс де Kарс након недавне крађе накита.

Фор је током састанка Одбора за културу француског Сената рекао да би одобравање тог захтева створило преседан и отворило могућност да и друге јавне институције траже исто, пише данас "Фигаро".

"Ако бисмо то учинили за Лувр, сви би тражили полицијску станицу", оценио је Фор и додао да жели да усмери напоре на јачање безбедности око музеја, а не у његовом склопу.

Његов став је у складу са одлуком министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза, који је у недељу одбио сличан захтев управе музеја.

Фор је навео да је од почетка године полиција интервенисала 1.080 пута у зони око Лувра и да у музеју постоји 1.300 камера, иако "нису све дигиталне".

Он је упозорио да је потребан "технолошки искорак" у надзору, док је Де Kарс још 2021. упозорила на ризик од застарелости безбедносне опреме.

Luvr
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Говорећи о крађи осам француских крунских драгуља, чија је вредност процењена на 88 милиона евра, Фор је рекао да је прво упозорење полицији стигло у 9.36 сати ујутру, када је бициклиста приметио осумњичене и платформу.

Три минута касније, полицајци су били на лицу места.

Члан префектовог кабинета прецизирао је да је између позива хитним службама и активирања аларма у музеју прошао "свега један минут".

Истрага о крађи се наставља, а притвор двојице осумњичених требало би ускоро да буде окончан.

У наредним данима се очекује и обраћање париског тужиоца.

лувр париз крађа
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
