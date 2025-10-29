scattered clouds
МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР У ЛОВЋЕНЦУ: Новак Чабаркапа опет до пехара

29.10.2025. 13:40 13:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ШСУ „Црногорац“

Новак Чабаркапа, интернационални мајстор из Суботице, другу годину заредом освојио је Међународни шаховски рапид турнир у Ловћенцу.

У неизвесној и занимљивој борби до самог краја, поред њега, седам поена из девет кола освојили су и велемајстор Никола Седлак из Суботице, интернационални мајстор Давид Кауфман из Москве и велемајстор Милош Рогановић из Врбаса. 

Редослед на табели одредили су додатни критеријуми. Пето место са 6,5 поена припало је интернационалном мајстору Илији Станојевићу из Београда, а шесто, са истим бројем поена, велемајстору Синиши Дражићу из Новог Сада. 

спорт
Фото: ШСУ „Црногорац“

Набоље пласирани јуниор је Леонид Ивановић из Новог Сада, вицешампион света у школском шаху у категорији до 11 година. Најбољи сениор преко 60 година је ФИДЕ мајстор Радосав Петковић из Србобрана, а награђен је и Горан Стојановић из Раткова као најбоље пласирани шахиста испод 2000 рејтинг поена. 

На турниру позивног карактера, у организацији Шаховског спортског удружења „Црногорац” из Ловћенца, учествовао је 51 шахиста из пет држава међу којима четири велемајстора и пет интернационална мајстора. 

спорт
Фото: ШСУ „Црногорац“

Шаховски догађај, који је подржан од Министарства дијаспоре Црне Горе, свечано је отворио председник Организационог одбора Ненад Стевовић. Директор турнира је био Ђорђија Звицер, а главни судија Ласло Новак. Локална самоуправа у Малом Иђошу је одбила да подржи овај пројекат. 

