УЕФА КАЗНИЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Ударац по џепу и забрана продаје карата
Дисциплинска, контрола и етичка комисија Европске фудбалске уније (УЕФА) казнила је Црвену звезду.
Казна подразумева суму од 62.500 евра и забрану продаје карата за наредно гостовање у европским такмичењима због понашања навијача црвено-белих на гостовању Браги у трећем колу Лиге Европе.
Како се наводи на сајту УЕФА, Звезда је кажњена због расистичког и дискриминаторног понашања навијача, као и упућивања порука које нису погодне за спортске догађаје на утакмици против Браге.
УЕФА је навела да је активирала условну суспензију од 9. априла ове године да се забрани Црвеној звезди продаја карата навијачима шампиона Србије на следећем гостовању у европским такмичењима.
Такође, УЕФА је додала да су црвено-бели због расисичког понашања навијача кажњени са 20.000 евра, као и новом двогодишњом условном забраном продаје карата за следеће гостовање.
УЕФА је навела да је Звезда кажњена са 42.500 евра због преношења порука, које нису прикладне за спортски догађај.
Звезда је 23. октобра поражена од Браге 2:0 у трећем колу Лиге Европе.
Црвено-бели ће 6. новембра у Београду дочекати Лил, а потом ће три недеље касније на свом терену угостити ФЦСБ, док ће 11. децембра гостовати Штурму у Грацу.